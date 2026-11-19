سجّلت خدمات النقل العام في العلا نقل أكثر من مليون راكب، منذ إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة في 2024 حتى العام الجاري.

ونقلت الركاب من خلال أكثر من 40 محطة عبر خدمات النقل العام في المسارات المخصصة والمواقع التراثية، التي أسهمت في تسهيل الوصول إلى المواقع والمرافق المختلفة.

وبلغ إجمالي الركاب الذين استفادوا من خدمات النقل العام المجانية في العلا 1,055,775 راكبًا، فيما سجّلت الخدمات أكثر من 305 آلاف رحلة تشغيلية، بإجمالي مسافة مقطوعة بلغت 754,269 كيلومترًا، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية لخدمات النقل العام في المحافظة.

وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتبني حلول النقل المستدام، شملت خدمات النقل العام 12 حافلة كهربائية، أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من التلوث الضوضائي، ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة بما ينسجم مع جهود العلا في المحافظة على بيئتها الطبيعية.

وتأتي هذه الخدمات ضمن استراتيجية الهيئة في تطوير منظومة النقل، وتيسير الوصول إلى الأحياء والمواقع الثقافية والتراثية، وتوفير خيارات نقل ميسّرة تلبي احتياجات الأهالي والزوار، حيث أدخلت الهيئة تقنيات المركبات ذاتية القيادة في المناطق التراثية وشملت البلدة القديمة، ودادان، وذلك في إطار جهودها لاستكشاف حلول نقل مبتكرة تتناسب مع طبيعة العلا واحتياجاتها التنموية، إلى جانب خدمات النقل التقليدية.

ويعزز هذا الإنجاز جهود قطاع العمليات بالهيئة في تطوير خدمات نقل مترابطة وميسّرة، والتزامها ببناء نموذج عالمي يضع الإنسان والبيئة في صميم التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة الزوار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.