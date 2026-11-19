مع حسم الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي وفريقه مرسيدس لقبيّ بطولة العالم للسائقين والصانعين الموسم الجاري، تصل بطولة العالم للفورمولا 1 إلى لاس فيجاس، فيما لا تزال المراكز المتبقية على منصة الترتيب العام موضع صراع بين خمسة سائقين يتنافسون على الوصافة.

وللعام الرابع تواليًا، ستتحول المدينة الأمريكية إلى حلبة سباق ليلية تمتد على طول «ذا ستريب» الشهير، وذلك من الخميس إلى السبت، الذي يُنظم فيه السباق الرئيس.

وبينما يستطيع أنتونيلي الذي أصبح أصغر بطل عالم في تاريخ الفورمولا 1، الاستمتاع بالاحتفاء بإنجازه، سيواصل البريطاني جورج راسل، زميله في الفريق، صراعه على النقاط مع بطلي العالم مرات عدة، الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول «أربع مرات» والبريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري «سبع مرات»، خلال الجولة الـ 21 من أصل 23 الموسم الجاري.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: «كان الفوز بلقبي بطولة العالم للسائقين والصانعين إنجازًا مذهلًا، وأخذنا الوقت الكافي للاحتفال بذلك». موضحًا أن أهداف الفريق تتمثل في مساعدة جورج على إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن ببطولة السائقين، وإنهاء العام بزخم إيجابي، ومواصلة استخراج المزيد من الأداء من السيارة.

وعاش راسل موسمًا صعبًا، إذ لم يفز السائق البريطاني سوى بثلاثة سباقات كبرى، وطغى عليه بالكامل تألق زميله الإيطالي الواعد البالغ 20 عامًا.

ويحتل راسل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 262 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن فيرستابن، الذي يعيش نهاية موسم قوية، ومتقدما بفارق نقطة واحدة فقط على هاميلتون.

وعلى الرغم من أن فيرستابن وهاميلتون اللذين يملكان بينهما 11 لقبًا عالميًا، من الممكن ألّا ينشغلا كثيرًا بالسعي لإنهاء الموسم في المركز الثاني، فهناك سائقين آخرين لا يزال بإمكانهما التقدم في الترتيب، وهم شارل لوكلير، زميل هاميلتون في فيراري، الذي يملك 249 نقطة، والبريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، بطل العالم لعام 2025، ولديه 246 نقطة، وكلاهما قادر على انتزاع مركز الوصافة، مع بقاء سباقي قطر وأبوظبي على الروزنامة.

حتى الأمتار الأخيرة

وحسم فريق مرسيدس لقب الصانعين بصورة كاسحة بعدما جمع 652 نقطة، متقدمًا بفارق كبير على فيراري الثاني 510 نقاط، وريد بول الثالث 415 نقطة.

ويختتم فيرستابن، الفائز بسباق لاس فيجاس العام الماضي، والفرنسي إسحاق حجار، زميله في ريد بول الموسم بمستويات قوية، لكن فريقهما قد يخسر المركز الثالث في ترتيب الصانعين لصالح ماكلارين بقيادة نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

ويحتل الفريق البريطاني، بطل عامي 2024 و2025، المركز الرابع حاليًا برصيد 398 نقطة.

وينطلق السباق المؤلف من 50 لفة على مسافة 193 ميلاً «310 كيلومترات» السبت.

ويواجه بياستري الذي يقدم موسمًا متواضعًا، عقوبة التراجع عشرة مراكز على خط الانطلاق بعد استخدامه خامس محرك احتراق داخلي الموسم الجاري.