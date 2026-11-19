انطلق مشواره الكروي مع نادي الوحدة، لعب في جميع فئاته السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول، وفي 2010 انتقل إلى الأهلي بعقد يمتد لـ 3 أعوام، وفي 2013 غادر إلى نادي النصر، وارتدى قميصه موسمين، وفي 2015 رحل إلى بريدة ودافع عن شعار التعاون لموسم واحد، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه الوحدة 2016، ومن ثم نادي جدة 2018 مرورًا بنادي الأنصار 2019، فيما كانت المحطة الأخيرة فريق حراء.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار كامل المر، لاعب الأهلي والنصر السابق، يتحدث عن «الكلاسيكو» والفوارق الفنية، وتأثير الجماهير، ونقاط القوة لدى الطرفين، كما كشف عن الفريق الأكثر جاهزية للتعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى، مرجحًا كفة النصر لحصد النقاط الثلاث.

01

ارتديت قميصي الأهلي والنصر وعشت تجربة الناديين من الداخل، كيف تصف الفارق بينهما قبل مواجهة «الكلاسيكو» بينهما الجمعة؟

لكل نادٍ طبيعته وثقافته الكروية، والأهلي والنصر من الأندية الجماهيرية الكبيرة في السعودية، ولكل منهما ضغوطه وتطلعات جماهيره وتجربتي مع الناديين منحتني فرصة التعرف على طبيعة المنافسة داخلهما، ومدى أهمية تحقيق النتائج وإرضاء الجماهير.

02

الأهلي يستضيف النصر في جدة، إلى أي مدى يمكن أن تمنح الأرض والجمهور الأفضلية لأصحابها؟

بالتأكيد، المباراة مهمة جدًا للأهلاوية، وحضور الجمهور ودعمه الإيجابي للفريق سيكون مؤثرًا، ويساعد اللاعبين على تقديم مستوى يليق باسم النادي الأهلي والجماهير دائمًا تمثل عاملًا مهمًا، خاصة في المباريات الكبيرة.

03

ما أبرز نقاط القوة التي يمتلكها النصر الموسم الجاري؟ وهل أصبح الفريق أكثر توازنًا في أدائه؟

أبرز نقاط قوة النصر تتمثل في خطه الهجومي، خاصة عندما يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، مع أهمية الانضباط الدفاعي والفريق يمتلك مجموعة هجومية قادرة على التسجيل، مثل الفرنسي كينجيسلي كومان والسنغالي ساديو ماني والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وهذا يمنحه تنوعًا كبيرًا في الحلول الهجومية.

04

كيف تقيّم شخصية الأهلي من الجوانب الفنية الموسم الجاري؟

مستويات الأهلي متذبذبة بعض الشيء، فهناك مباريات يظهر فيها الفريق بصورة جيدة، وأخرى لا يقدم المستوى المنتظر وأعتقد أن بعض العوامل خارج الملعب قد تنعكس على أداء اللاعبين، وإذا استطاع الفريق الفصل بين الظروف الإدارية والتركيز داخل الملعب، فسيكون قادرًا على تقديم مستوى أفضل.

05

بوجهة نظرك كيف تحسم المواجهة؟

صعب خاصة لوجود ثمانية لاعبين أجانب داخل المستطيل الأخضر التي تمنح المدربين خيارات فنية كبيرة، ومن الطبيعي أن يعتمد كل مدرب على أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين وأتوقع أن تكون المباراة مرتفعة «الرتم» وقوية فنيًا، وأن تشهد تنافسًا شرسًا بين الفريقين.

06

ما أبرز الثغرات التي يمكن أن يستغلها كل فريق في دفاع المنافس؟

أرى أن النصر يمتلك استقرارًا أكبر من الأهلي في الوقت الحالي، وهذا يمنحه أفضلية نسبية في مثل هذه المواجهات ومن الصعب تحديد ثغرة بعينها دون معرفة تفاصيل التحضير والتشكيلة، لكن الاستقرار الفني والقدرة على التعامل مع ضغط المباراة سيكونان عاملين مهمين ولهذا أميل إلى ترجيح كفة النصر.

07

في مثل هذه المباريات الكبيرة، هل يكون العامل النفسي أكثر تأثيرًا من الفوارق الفنية بين اللاعبين؟

العامل النفسي مهم جدًا، خاصة في مباريات «الكلاسيكو» و«الديربي» والفريق الذي يدخل المباراة وهو مهيأ نفسيًا سيكون أكثر راحة داخل الملعب، وأكثر قدرة على تنفيذ أفكاره، بعكس الفريق الذي يعاني الضغط أو التوتر أو لا يكون مستعدًا بالشكل المطلوب.

08

كيف ترى تأثير النجوم الأجانب في الفريقين؟

أعتقد أن توقيت المباراة بعد فترة التوقف قد يؤثر في مستواها الفني وإيقاعها، فـ«الكلاسيكو» الذي يأتي بعد توقف يحتاج إلى وقت لاستعادة حساسية المباريات والانسجام وربما لا نشاهد «الرتم» المرتفع ذاته الذي كنا سنراه لو جاءت المواجهة ضمن سلسلة مباريات متواصلة.

09

من اللاعب الذي تعتقد أنه سيكون مفتاح الحسم في الأهلي، ومن الأخطر في صفوف النصر؟

أفضّل النظر إلى المباراة من زاوية جماعية، وليس التركيز على لاعب بعينه. أرى أن الفريق الذي سيكون أكثر تنظيمًا من الناحية الدفاعية هو الأقرب لحسم المواجهة، لأن الفريقين يمتلكان قدرات هجومية جيدة، لكن الانضباط الدفاعي سيكون الفارق الحقيقي بينهما.

10

من واقع تجربتك السابقة مع الأهلي والنصر، أي الفريقين يمتلك شخصية أقوى في التعامل مع المباريات الجماهيرية؟

أرى أن النصر يمتلك شخصية أقوى نسبيًا في التعامل مع مثل هذه المباريات، خاصة من ناحية مواجهة ضغط الجماهير وأهمية النتيجة وأعتقد أن النصر يتفوق على الأهلي في هذا الجانب، وإن كان الفارق ليس كبيرًا.

11

هل تعتقد أن نتيجة هذه المباراة قد تؤثر بشكل مباشر في مسار المنافسة على لقب دوري «روشن»، أم أنها مواجهة مهمة ضمن مشوار طويل؟

من وجهة نظري، تتضح ملامح المنافسة بشكل أكبر مع نهاية الدور الأول، عندها يمكن تحديد الفرق الأكثر قدرة على الاستمرار في سباق اللقب، ومعرفة الأسماء التي ستنافس بجدية حتى النهاية.

12

بعيدًا عن العاطفة.. لمن تمنح الأفضلية؟

أمنح الأفضلية للنصر، وأرى أنه الأكثر استقرارًا في الوقت الحالي، وأتوقع فوزه بنتيجة 3ـ1.