تواصل مبادرة «ليالي الفيلم السعودي»، التي تنظمها هيئة الأفلام، جولاتها الدولية لتحط رحالها في البرازيل خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري .

وتُعد البرازيل المحطة الختامية لجولات العام الجاري، وتشتمل الجولة سلسلة من العروض السينمائية في مدن: ساو باولو، وريو دي جانيرو، وسلفادور، للتعريف بتنوع التجارب السينمائية السعودية المعاصرة والتطور الذي تشهده صناعة الأفلام في السعودية.

وتتضمن «ليالي الفيلم السعودي» في البرازيل عروضًا سينمائية لأربعة أفلام سعودية مختارة، تشمل فيلمين طويلين هما «المجهولة» و«صيفي»، وفيلمين قصيرين هما «انصراف» و«أختين».

واختار هذه الأفلام، بدعوة من هيئة الأفلام، الممثل والمخرج البرازيلي سيلتون ميلو، وإيلدا سانتياجو الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمهرجان ريو السينمائي. وجاءت الدعوة للجمع بين خبرة ميلو الفنية والسينمائية، وخبرة سانتياجو الدولية الواسعة في انتقاء الأفلام، لتقديم برنامج يلائم الجمهور البرازيلي ويقرّبه من السينما السعودية.

وتعكس هذه الأعمال تنوع التجارب السينمائية السعودية المعاصرة، وما تحمله من رؤى فنية تتناول الجوانب الثقافية والاجتماعية في السعودية.

وتنطلق العروض في مدينة ساو باولو قبل أن تنتقل إلى ريو دي جانيرو، وصولًا إلى سلفادور، حيث تنظم في مواقع ثقافية وسينمائية مرموقة، تشمل «إسباسو بتروبراس دي سينما» في ساو باولو، و«إستاساو كلارو جافيا» في ريو دي جانيرو، و«سيني جلاوبر روشا» في سلفادور. وتُعد هذه المواقع وجهات تستقطب الجمهور المهتم بالسينما العالمية والفنية، بما يتيح للأفلام السعودية فرصة الوصول إلى جمهور متنوع في البرازيل.

ويُشار إلى أن مبادرة «ليالي الفيلم السعودي» وصلت بعد محطة البرازيل إلى 17 دولة و40 مدينة، بمجموع 45 محطة، شملت: فرنسا، والمغرب، وأستراليا، والصين، والهند، والمكسيك، وبريطانيا، واليابان، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا، والإمارات ، والسعودية، والبرازيل. ويأتي هذا التوسع ضمن مساعي هيئة الأفلام المتواصلة لمدّ جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية، وفتح مجالات للشراكات المهنية، إلى جانب إبراز الإبداع المحلي وتمكينه، وترسيخ مكانة السعودية بوصفها مساهمًا ثقافيًا يبني جسور التواصل الحضاري عبر فن السينما.