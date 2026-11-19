أجرى أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، عدة تغيرات على تشكيلته الأساسية أمام الأوروجواي، الخميس، على ملعب إكاديمية إسباير في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الجولة الافتتاحية من كأس العالم للناشئين، مقارنة بتجريبيتي كوستاريكا وقطر.

وأبقى الحنفوش كلًا من تميم سراج ونواف الهويري في دكة البدلاء، فيما دفع بكل من عبد الله الماس في حراسة المرمى، عبد الرحمن المامي، جواد الهاشم، زيد البوري، مروان اليامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، يحيى طارق، عبد الله الدوسري، عمار ميماني، فارس بوشقراء.

في المقابل تألفت دكة البدلاء من تسعة لاعبين، هم مساعد الشمري وعبد الله النخلي ونايف القحطاني ونوف الهويري، وسلطان بن مهري، وتميم سراج، وحمد الشمري، وسيف القارح، ويحيى سعيد، وحامد آدم.

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال الناشئين للمرة الخامسة في تاريخه، ويخوض منافسات النسخة الجارية التي تستضيفها قطر حتى 13 ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.

وتحفل سجل مشاركات الأخضر في كأس العالم للناشئين بإنجاز تاريخي ويتمثل في تتويجه باللقب عام 1989.