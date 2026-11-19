وضع الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم برنامجًا خاصًا للاعبين الدوليين العائدين من المشاركة الدولية مع منتخبات بلدانهم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الأسترالي وضع برنامجًا استشفائيًا للسداسي عبد الله الخطيب، والسلوفاكي ماريك روداك ومواطنه أوندريج دودا، والإسكتلندي جاك هيندري، والإيفواري عبدولاي كانتي، والكوسوفي بيرسانت سيلينا بعد مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم، من أجل تفادي الإجهاد العضلي والإصابات قبل مواجهة عجمان الإماراتي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية.

ويعتمد البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني على تخصيص تدريبات تتناسب مع عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب دولي خلال فترة التوقف الدولية.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أربيل العراقي المتصدر، ويأتي عجمان الإماراتي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا كاظمة الكويتي دون أي نقاط.