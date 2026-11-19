تُوّج الكوري الجنوبي لي كانج إن، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز لاعب باريس سان جيرمان السابق بها، الخميس، خلال حفل توزيع جوائزه لعام 2026، الذي احتضنته بانكوك، العاصمة التايلاندية.

وفي فئة السيدات، نالت الأسترالية كايتلين فورد جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، بعد الموسم الذي قدّمته مع أرسنال الإنجليزي.

في المقابل، فازت الكورية الشمالية كيم كيونج يونج، قائدة فريق نايجوهانج، بجائزة أفضل لاعبة في آسيا، بعد قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للسيدات 2025ـ2026، لتصبح ثاني لاعبة من بلادها تحصد الجائزة، بعد مواطنتها ري كوم سوك عام 2007.

وفي فئتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة شابة، فاز الياباني ريونوسوكي ساتو بجائزة الرجال، فيما ذهبت جائزة السيدات إلى الكورية الشمالية يو جونج هيانج.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن جوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة شابة، وأفضل لاعب وأفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، ستُقدّم في مناسبة لاحقة، على أن يُعلن عن موعد تسليمها في وقت لاحق.

كما حصد التايلاندي محمد عثمان موسى جائزة أفضل لاعب في كرة الصالات، ونال الياباني جو كورودا جائزة أفضل مدرب في آسيا، بينما احتفظت الإيرانية مرضية جعفري بجائزة أفضل مدربة للعام الثاني على التوالي.

ومنح الاتحاد الآسيوي جائزة الماسة الآسيوية للراحل ليم كيا تونج، رئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم السابق، تقديرًا لإسهاماته في تطوير اللعبة.

وعلى مستوى الاتحادات الوطنية، فاز الاتحاد الياباني بالفئة البلاتينية، والتايلاندي بالماسية، والهندي بالذهبية، واتحاد بنجلاديش بالياقوتية. وحقق اتحاد آسيان جائزة أفضل اتحاد إقليمي للعام الثاني تواليًا.

وفي جوائز رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية لكرة القدم القاعدية، حصد الاتحاد الياباني الفئة الذهبية، واتحاد بنجلاديش الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى اتحاد ميانمار.

كما فاز الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بجائزة التقدير لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، تكريمًا لدوره في تنظيم البطولة، إلى جانب اللجنة المحلية المنظمة والسلطات الأسترالية، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح نسخة وصفها الاتحاد القاري بالأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة.

وأخيرًا تُوّج الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى منتخب بلاده، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، للمرة الأولى خلال مسيرته، ليصبح أول حارس مرمى يفوز بالجائزة منذ عام 1994.

وشهدت النسخة الـ 30 من الحفل تكريم الاتحادات والشخصيات صاحبة الإسهامات في تطوير اللعبة، وجرت على مسرح أكسرا كينج باور في بانكوك، بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، ومسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي الاتحادات الوطنية والإقليمية، وتولى تقديمها أوتسادا بانيشوكول وجيرادا يوهارا.