نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الثالثة من «ملتقى لغة الطفل» بعنوان: «المبادرة المؤسسية للغة الطفل»، الخميس، بمقر المجمع في مدينة الرياض.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من المختصين والخبراء وممثلي الجهات المعنية بالطفولة واللغة.

وقدّم الملتقى في نسخته الثالثة عددًا من الجلسات العلمية والمحاور المتخصصة الهادفة إلى ترسيخ لغة الطفل، وتعزيز حضورها في السياقات التربوية والإعلامية والثقافية.

وأوضح الدكتور عبد الله الوشمي، الأمين العام للمجمع، أن تنظيم النسخة الثالثة من الملتقى يجسد اهتمام المجمع بالعناية بلغة الطفل بوصفها الأساس في بناء الهوية اللغوية، ويؤكد حرصه على أن يكون الملتقى منصة علمية تجمع المختصين والباحثين لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب والمبادرات النوعية، بما يسهم في تطوير البرامج والمشروعات الموجهة للطفل، وتعزيز البيئة الداعمة لنموه اللغوي.

وأضاف أن المجمع يتطلع إلى استمرار هذا الملتقى ورفده بملتقيات ونشاطات أخرى تُعنى بلغة الطفل وتحتفي بالجهود الوطنية والعربية في هذا المجال، بالتعاون مع الجهات المختصة، مثمنًا دعم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع ـ حفظه الله ـ لمبادرات المجمع ومشروعاته، مؤكدًا أن هذا الدعم يُعد ركيزةً أساسيةً لمواصلة المبادرات النوعية التي تعزز العناية بلغة الطفل ضمن المسارات الاستراتيجية التي يعمل عليها المجمع في خدمة اللغة العربية.

ويندرج الملتقى ضمن المبادرة المؤسسية للغة الطفل التي يعمل المجمع على تطويرها ورعايتها، بوصفها إطارًا تكامليًّا يهدف إلى تنسيق الجهود المؤسسية، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وبناء رؤية مشتركة تسهم في تطوير المبادرات والبرامج الموجهة للطفل، في إطار جهود المجمع في خدمة اللغة العربية والعناية بها.

وتضمّن برنامج الملتقى أربع جلسات رئيسة، تناولت الجلسة الأولى: «لغة الطفل في سياق التخطيط والمعرفة اللغوية»، وركزت على السياسات الوطنية والمعايير الداعمة للغة الطفل، ودور المؤسسات التعليمية في تنمية مهاراته اللغوية. وناقشت الجلسة الثانية: «لغة الطفل في السياق الإعلامي والتقني» أثر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في تعزيز النمو اللغوي للأطفال، إلى جانب استعراض جهود المجمع في هذا المجال.

وتناولت الجلسة الثالثة: «لغة الطفل في السياق الثقافي والمجتمعي» من خلال بحث أثر المحتوى اللغوي والفعاليات الثقافية في تنمية لغة الطفل. وكان محور الجلسة الرابعة: «قراءة في المبادرة المؤسسية للغة الطفل» لاستعراض مرتكزات المبادرة وآفاقها، ومناقشة سبل التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتفعيلها، وفي ختام كل جلسة مساحة للتعليقات والنقاشات العلمية.

وصاحب الملتقى معرض تعريفي سلط الضوء على مبادرات المجمع ومشروعاته في مجال العناية بلغة الطفل، ونماذج من نتاجها وأثرها الميداني.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من «ملتقى لغة الطفل» تأكيدًا لالتزام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ببناء منظومة معرفية متكاملة تُعنى بلغة الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ هويته اللغوية، وتنمية معارفه ومهاراته اللغوية والثقافية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.