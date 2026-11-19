تقدم البرتغالي كرستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة الـ22 لاعبًا، التي وصلت جدة عصر الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي، الجمعة على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن «مؤجلة» الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القائمة شملت إلى جانب رونالدو، ثمانية لاعبين أجانب، وهم البرازيلي بينتو ماتيوس، ومواطنه أنجيلو جابرييل، والفرنسيان محمد سيماكان، و كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش ومواطنه سامو كوستا، والإسباني إينيجو مارتينيز، والسنغالي ساديو ماني.

وبين المصدر، أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو استدعى أيضًا الرباعي الدولي نواف بوشل وعبد الإله العمري، وعبد الله الخيبري وعبد الله الحمدان، إضافة إلى 9 لاعبين آخرين هم: الحارسان عبد الهادي العلوان وعبد الرحمن العتيبي، عواد أمان، سالم النجدي، سعد الناصر، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، راكان الغامدي، سعد حقوي.

وكان القطب العاصمي، أنهى مرانه الأخير صباح الخميس على ملاعب «دار النصر» في الرياض، طبق خلالها مدرب الفريق الطريقة والخطة الفنية التي ينوي انتهاجها في المواجهة.

وكانت «الرياضية» ذكرت الأربعاء، أن آنج استبعد الثنائي أيمن يحيى ونادر الشراري، لاعبي الفريق من القائمة لعدم الجاهزية.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة متساويًا مع القادسية، ومبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.