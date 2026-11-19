عدّ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، أنه من «الخطأ» التركيز على الوضع الحالي مؤكدًا أن الاهتمام يجب أن ينصب على إمكانات النادي، وذلك استعدادًا لأول مباراة له على رأس الجهاز الفني.

وأوضح بوكيتينو، في أول مقابلة له بصفته مدربًا ليونايتد مع وسائل الإعلام التابعة للنادي الخميس، أنه يريد منح لاعبيه الذين يقدمون مستويات دون المأمول مزيدًا من الحرية.

وقال: «من الخطأ النظر إلى الوضع الحالي. يجب أن ننظر إلى إمكانات هذا النادي. بالطبع، الظروف هي ما هي عليه، وعلينا أن نتحمل مسؤولية هذه الظروف».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لكن في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أنها لعبة، ولكي نتواصل معها، علينا أن نشعر بالحرية. يجب أن يعبر اللاعبون عن موهبتهم، وعلينا أن نوفر لهم البيئة والمنصة المناسبتين لتقديم أفضل ما لديهم. هذا هو الأمر الأكثر أهمية، وهذه هي الأولوية».

ويحل فريقه الجديد ضيفًا على غريمه اللدود ليفربول الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء مهمته مدربًا للمنتخب الأمريكي.

ويقبع مانشستر يونايتد، الذي أقال مايكل كاريك الأسبوع الماضي، في منطقة الهبوط بعد تحقيقه فوزًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.