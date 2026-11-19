نجح المنتخب الفرنسي لكرة القدم تحت 17 عامًا، الخميس، في الانتصار على نظيره هايتي بنتيجة 3ـ1 ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم التي تحتضنها الدوحة العاصمة القطرية.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، كسب منتخب الإكوادور نظيره كاليدونيا الجديدة 1ـ0، فيما كسب المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الأوغندي بنتيجة 3ـ0.

وتتواصل الخميس مواجهات مونديال 2026 بخمسة لقاءات متبقية ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة.

وتجرى البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل بمشاركة 48 منتخبًا في النسخة الثانية التي تُلعب بالنظام الموسع، على أن تحتضن قطر المنافسات للعام الثاني تواليًا ضمن استضافتها السنوية للبطولة حتى 2029.