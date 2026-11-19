اقترب فارس بوشقراء، مهاجم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، من معادلة الثنائي عبد العزيز الرزقان وخالد الرويحي في عدد الأهداف المسجلة خلال مونديال الناشئين.

وأحرز بوشقراء ثنائية في مرمى المنتخب الأوروجوياني ضمن الجولة الافتتاحية من كأس العالم للناشئين.

وبات بوشقراء لاعب نادي القادسية على بعد هدف واحد من معادلة الرزقان والرويحي اللذين سجلا 3 أهداف في نسخ مختلفة من المونديال.

وتألق عبد العزيز الرزقان في النسخة التي استضافتها الصين 1985، وسجل 3 أهداف في 4 مباريات، في حين خطف خالد الرويحي نجومية نسخة 1989 في إسكتلندا والتي توج الأخضر بلقبها وأحرز فيها الرويحي 3 أهداف في 6 مباريات خلال مشوار اللقب، وكان من ضمن أفضل هدافي البطولة إذا تساوى مع الغيني فودي كامارا وآخرين بـ3 أهداف لكل منهم.