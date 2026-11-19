من قرية صغيرة، حمل فيها أحلامه مبكرًا، شق الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، طريقًا طويلًا في ملاعب الساحرة المستديرة، وصولًا إلى تدوين اسمه في سجلات آسيا، بعدما أصبح أول حارس مرمى يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة.

ولد بيرانفاند في قرية سراب ياس الإيرانية، ولم تكن بداياته ممهدة لطريق الاحتراف، فقد غادر منزل عائلته في الـ 12 من عمره متجهًا إلى العاصمة طهران، سعيًا إلى تحقيق حلمه الكروي، رغم معارضة والده للفكرة.

وهناك، واجه ظروفًا معيشية شاقة، وتنقل بين اختبارات الأندية بحثًا عن فرصة، بالتزامن مع عمله في مهن مختلفة، شملت مصنعًا للخياطة ومغسلة للسيارات ومطعمًا للبيتزا، إلى جانب اشتغاله عاملَ نظافة في الشوارع، قبل أن يجد طريقه إلى نادي نفط طهران، ويبدأ خطواته الفعلية نحو عالم الاحتراف.

ومن بوابة نفط طهران، بدأ الحارس فارع القامة، الذي يبلغ طوله 1.95 متر، خطواته الكروية الأولى، بعدما تدرج في فرق النادي حتى خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2011. ومع تطور مستواه، بدأ اسمه يلفت الأنظار، ليحصل على لقب «جدار فارس»، في إشارة إلى حضوره اللافت بين الخشبات الثلاث.

شكل الانتقال إلى بيرسيبوليس صيف 2016 محطة مفصلية في مسيرته، فمع النادي العاصمي رسخ مكانته بين أبرز حراس المرمى في إيران، وحصد عددًا من البطولات المحلية، قبل خوض تجربة احترافية أوروبية عبر بوابة رويال أنتويرب البلجيكي يوليو 2020، ثم الإعارة إلى بوافيستا البرتغالي موسم 2021ـ2022.

وعاد بيرانفاند إلى إيران صيف 2022، ليرتدي قميص بيرسيبوليس مجددًا لمدة عامين، ثم انتقل إلى تراكتور، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته.

وخلال مشواره مع الأندية الإيرانية، جمع سبعة ألقاب للدوري، آخرها مع تراكتور والبقية برفقة بيرسيبوليس، ولقبي كأس، و5 سوبر، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2018 وخسر أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

دوليًا، بدأ بيرانفاند مشواره عام 2015، وأصبح لاحقًا الخيار الأساسي، وبلغت مشاركاته مع المنتخب الإيراني 90 مباراة، حافظ في نصفها على نظافة شباكه، وبات أكثر حراس المرمى تمثيلًا لبلاده.

وعلى الصعيد الفردي، حصد بيرانفاند جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيراني أربع مرات، واختير ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة في المواسم ذاتها، كما نال القفاز الذهبي للدوري موسم 2022ـ2023، وسُمِّي أفضل لاعب إيراني 2019، ودخل التشكيلة المثالية لكأس آسيا في العام نفسه، إلى جانب دخوله التشكيلتين المثاليتين للمشجعين و«أوبتا» في دوري أبطال آسيا 2018.

وقدم الحارس حضورًا لافتًا في كأس العالم 2026، بتصديه لـ 15 تسديدة، رغم خروج المنتخب الإيراني من دور المجموعات بفارق الأهداف. ومن أبرز لحظاته إيقافه تسديدة البلجيكي ماكسيم دي كويبر من مسافة قريبة، خلال التعادل السلبي بين المنتخبين، في مباراة شهدت سبعة تصديات له وحصوله على جائزة أفضل لاعب.

وإلى جانب كأس العالم، شهدت فترة التقييم المعتمدة لاختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مشاركة الحارس في جميع مباريات تراكتور ضمن النسخة الماضية من «النخبة»، وحفاظه على نظافة شباكه في خمس من تسع مباريات، ليُسهم في بلوغ الفريق دور الـ 16 ومعادلة أفضل نتائجه بالبطولة تاريخيًا. كما لعب غالبية مباريات الفريق في الدوري المحلي، خلال موسم أنهاه تراكتور وصيفًا.

وبهذا الرصيد، دخل بيرانفاند سباق جائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية، بعد ترشحه عام 2019، ليصبح ثاني حارس مرمى يصل إلى القائمة النهائية للجائزة بعد النجم السعودي محمد الدعيع عام 1996، قبل أن يحقق اللقب في بانكوك متفوقًا على فراس البريكان وسالم الدوسري.

وبتتويجه، أصبح خامس لاعب إيراني يحصد الجائزة، بعد خوداداد عزيزي 1996، وعلي دائي 1999، ومهدي مهداوي كيا 2003، وعلي كريمي 2004.

وعقب تسلمه الجائزة، عبّر بيرانفاند، البالغ من العمر 34 عامًا، عن اعتزازه بالتتويج، قائلًا: «الحصول على هذه الجائزة يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، ومفعمة بالمشاعر في حياتي. لكن قبل كل شيء، أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير لتمثيل بلدي. أنا لا أعتبر هذه الجائزة إنجازًا فرديًا، بل هي تكريمٌ يعود الفضل فيه إلى الشعب الإيراني».