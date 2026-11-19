التقى نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي ورئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، عددًا من نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح الخميس في الرياض، لدى زيارته مركز «دار النصر» التدريبي.

وظهر أردوغان في صورٍ تذكاريةٍ، بثّها النادي، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم السنغالي ساديو ماني، وكان برفقته البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر.

وانطلق، الخميس في الرياض، مهرجان الإثنوسبورت الثقافي للرياضيات التقليدية، الذي يمتدّ أسبوعًا في منطقة المربع الجديد على طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، في نسخته الأولى خارج تركيا.

ويجمع المهرجان، المنضوي ضمن فعاليات «موسم الرياض 2026»، المنافسات الرياضية التراثية والثقافات العالمية والتجارب التفاعلية، في حدثٍ يحتفي بالموروث الرياضي والثقافي للشعوب، وتشارك فيه 18 دولة، في 38 رياضة ولعبة تقليدية تتنوع بين المصارعة ورياضات الفروسية والألعاب الشعبية، فضلًا عن الألعاب الذهنية.

وتشمل منافسات المصارعة أنماطًا تقليدية متنوعة، مثل المصارعة الزيتية والكازاخستانية والأوزبكية، وتتضمن الفعاليات الألعاب الشعبية التي توارثتها المجتمعات على مر الأجيال.