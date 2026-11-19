افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، قطر 2026، بالخسارة أمام نظيره الأوروجوياني، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب أكاديمية إسباير في الدوحة العاصمة القطرية، الخميس.

ولم يستفيد المنتخب السعودي من تقدمه مرتين في المواجهة المرة الأولى كانت من ركلة جزاء أحرزها فارس بو شقراء عند الدقيقة '38، قبل أن يعادل الخصم عن طريق بابلو عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني عاد بوشقراء وأضاف الهدف الثاني للأخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، وأدرك المنتخب اللاتيني التعادل عن طريق جواد الهاشم بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 69.

وأضاف البديل رودريجيز الهدف الثالث للأوروجواي عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بخسارة الأخضر 2ـ3.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يستهل فيها الأخضر مشواره المونديالي بالخسارة، بعد نسختي «كندا 1987»، التي افتتح فيها مشواره بالخسارة أمام أستراليا بهدف دون مقابل، وفي نسخة 2025 الماضية التي نظمتها قطر، خسر «الأخضر» في مباراته الأولى أمام النمسا بهدف دون مقابل من ركلة جزاء.

ويواجه المنتخب السعودي في الجولة المقبلة نظيره الفرنسي، الأحد، 22 نوفمبر الجاري، على ملعب أكاديمية «إسباير» في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للناشئين 2026.