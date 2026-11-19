أكد ياسر المسحل، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، تجاوز عدد التذاكر المباعة للبطولة حاجز الـ 250 ألف تذكرة، مع استمرار الملاعب الثمانية المعتمدة لاستضافتها دون تغيير، وفي مقدمتها ملعب أرامكو الذي افتتح مساء الأربعاء، مشيرًا إلى اقتصار التعديل على مواعيد المباريات.

وجاءت تصريحاته خلال لقاء إعلامي عُقد مساء الخميس داخل قاعة «Infinity 2» بفندق «Pullman Bangkok King Power» في بانكوك، العاصمة التايلاندية، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2026، وبحضور محمد قينان، المدير التنفيذي للإعلام والاتصال في اللجنة المنظمة، من أجل الحديث عن مستجدات البطولة والاستعدادات الجارية عقب إعلان المواعيد المعدّلة.

وردًا على سؤال من «الرياضية» بشأن تنظيم البطولة خلال فترة الشتاء بدلًا من الصيف، رغم ما قد يترتب على ذلك من تداخل مع منافسات الدوريات المحلية، قال المسحل: «اختيار الموعد جاء وفق الاتفاقيات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبما يتوافق مع المواعيد المتاحة لديه، والتي تتضمن فترات توقف مخصصة لمباريات المنتخبات الوطنية صيفًا وشتاءً، وجرى الاتفاق على تنظيمها في الشتاء، وكما تشاهدون كأس أمم إفريقيا تُلعب خلال الفترة ذاتها».

وحول الملاعب المستضيفة، أوضح المسحل الذي استقال من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم يونيو الماضي: «الملاعب المعتمدة للبطولة ثمانية، وفي مقدمتها التحفة الرائعة ملعب أرامكو، الذي افتتح مساء الأربعاء، وكذلك ملعب الملك فهد الذي اكتملت جاهزيته، وكان من المفترض زيارة الوفد الآسيوي للملاعب خلال ديسمبر المقبل قبل البطولة، وستبقى الملاعب الثمانية كما هي».

وفيما يتعلق بالإقبال الجماهيري على التذاكر، وحجم المبيعات بعد قرار التأجيل، إلى جانب آلية إعادة المبالغ للراغبين في استردادها، قال: «الطلب على التذاكر مرتفع، وآخر تحديث لدينا أظهر تجاوز المبيعات 250 ألف تذكرة، وبعد إعلان التأجيل فضّل كثير من الجماهير الاحتفاظ بتذاكرهم، ومن رغب في استرداد قيمتها أُعيدت إليه المبالغ بطريقة ميسرة».

وعن موقف الاتحادات الوطنية المختلفة من قرار التأجيل، وما تردد بشأن احتمالية تغيير مكان استضافة البطولة، شدد المسحل على عدم تلقي اللجنة أي مطالبات من الاتحادات بهذا الشأن، وأبان: «لم يصدر عن أي اتحاد محلي تصريح أو حديث معنا بشأن تغيير مكان تنظيم البطولة، وهذه ليست أول بطولة تتأجل ولن تكون الأخيرة، وتجمعنا علاقات قوية مع جميع الاتحادات، وهناك لجنة مختصة في الاتحاد الآسيوي تتابع جميع الأمور المتعلقة بالبطولة، وهذه اللجنة أوصت بالتأجيل، وكان هناك إجماع من المكتب التنفيذي على القرار».

وحسم المسحل التساؤلات بشأن احتمالية تغيير مواقع المباريات بعد تعديل موعد البطولة، مؤكدًا استمرار الترتيبات المعتمدة دون تغيير، وقال: «كل شيء سيبقى كما هو، ومواقع لعب المباريات لن تتغير، والجدولة كذلك، والتغيير اقتصر على تواريخ المباريات فقط».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في 3 نوفمبر الجاري، تأجيل كأس آسيا «السعودية 2027»، إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلًا من تنظيمها بين 7 يناير و5 فبراير المقبلين كما كان مقررًا، في ضوء الظروف الاستثنائية الناجمة عن التطورات في المنطقة، وما صاحبها من تعقيدات لوجستية واضطرابات في حركة السفر، وفقًا لبيانه الرسمي.