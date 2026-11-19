كسب فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره الخليج 5ـ1 في مواجهةٍ تجريبيةٍ جمعتهما، الخميس، على ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف ضمن تحضيراتهما لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي.

وأنهى الفتح الشوط الأول متقدِّمًا 2ـ1 حيث افتتح له ميهاي التسجيل عند الدقيقة 27، وأضاف منتظر الشقاق الهدف الثاني «39»، فيما سجل فهد الرشيدي هدف الخليج.

وفي الشوط الثاني، عزَّز عثمان العثمان، لاعب الفتح، النتيجة بهدفٍ ثالثٍ عند الدقيقة 46، وأحرز كانجا الرابع «61»، واختتم سعد الشرفاء الخماسية «86».

ومنح الجهازان الفنيان الفرصة لعددٍ كبيرٍ من اللاعبين لخوض اللقاء من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين.

من جهةٍ أخرى، قرَّر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج، منح لاعبيه راحةً الجمعة. وستُستأنف التدريبات، السبت، في القطيف، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطةً، جمعها من ثلاثة انتصاراتٍ، وستة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث هزائم، متساويًا في الرصيد ذاته مع الدرعية، صاحب المركز الثامن.

في المقابل، يعاني الفتح في مراكز الهبوط باحتلاله المركز الـ 16 برصيد ست نقاطٍ بعد تحقيقه فوزًا واحدًا، وثلاثة تعادلاتٍ، مقابل ثماني هزائم.

ويستأنف الفتح مشواره باستضافة الرياض، الخميس المقبل، وبعدها بـ 24 ساعةً، يحلُّ الخليج ضيفًا على الخلود ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.