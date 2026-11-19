حصل أعضاء مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حمايةٍ قانونيةٍ إضافيةٍ في خضم التهديد باتخاذ إجراءاتٍ مرتبطةٍ بقضية القوانين المالية لمانشستر سيتي، حسبما أفادت تقاريرُ، الخميس.

ولا يزال سيتي ينتظر معرفة عقوبته بعد أن وجدته لجنةٌ مستقلَّةٌ مذنبًا بأكثر من 100 خرقٍ للوائح الدوري بين عامَي 2009 و2018.

وأيَّدت 18 من أندية الدوري الـ 20 تعديلاتٍ على بنود الدوري خلال اجتماعٍ في لندن، تُوسِّع نطاق الحماية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة من أجل تمكينهم من أداء مهامهم بحريةٍ.

ويأتي التعديل بعد أن أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الراعية لنادي مانشستر سيتي، سبتمبر الماضي، أنها تدرس اتخاذ إجراءٍ قانوني بسبب التداعيات «الضارة» لحكم الإدانة الصادر عن اللجنة ضد النادي.

ولم يُذكَر اسم الشركة في الحكم، الذي خلص إلى أن سيتي استفاد من ترتيباتٍ «صوريةٍ» لتضخيم الإيرادات، وإخفاء التكاليف من أجل تجنُّب خرق قوانين الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ونفى مانشستر سيتي مرارًا ارتكاب أي مخالفاتٍ، كما تقدَّم بطعنٍ ضد الحكم الصادر في حق النادي.

وذكرت صحيفة «تايمز» في وقتٍ سابقٍ، أن شركة «اتصالات»، وهي إحدى الجهات الراعية للنادي، تدرس إمكانية الإقدام على إجراءٍ مماثل.