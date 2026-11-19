تستعدُّ أكاديمية نادي القادسية للدخول في معسكرٍ تدريبي خارجي، تحتضنه مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري، ضمن برامج الأكاديمية الهادفة إلى تطوير المواهب الكروية، وإثراء تجارب اللاعبين من خلال الاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية.

ويتضمَّن المعسكر برنامجًا فنيًّا، يشتمل على ست حصصٍ تدريبيةٍ، منها خمسٌ يقدمها برنامج «BEST»، إلى جانب حصةٍ تدريبيةٍ بإشراف مدربي نادي برشلونة الإسباني وفق منهجية «لا ماسيا»، بما يتيح للاعبين فرصة التعرُّف على أساليب التدريب المتبعة في إحدى أبرز المدارس الكروية العالمية.

كذلك يخوض لاعبو الأكاديمية مباراتين تجريبيتين أمام فريقين إسبانيين بهدف تعزيز خبراتهم الميدانية، وتطوير مهاراتهم الفنية والتكتيكية، واكتساب مزيدٍ من التجارب التنافسية في بيئةٍ كرويةٍ مختلفةٍ.

ويشمل برنامج المعسكر عددًا من الأنشطة الرياضية والثقافية، أبرزها حضور مواجهة برشلونة وفياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، وزيارة متحف نادي برشلونة ومتجره الرسمي، إضافةً إلى جولاتٍ تعريفيةٍ في أهمِّ معالم المدينة.