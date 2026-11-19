يخوض فريق الخليج الأول لكرة اليد اختبارًا حقيقيًّا، قد يُهدِّد صدارته، عندما يلتقي مضر، صاحب المركز الثالث، الجمعة، في أبرز مواجهات الجولة العاشرة للدوري السعودي الممتاز.

وضمن الجولة ذاتها، يستضيف الحزم فريق الوحدة في الرس، الـ 02:00 ظهرًا، ويلعب الخويلدية أمام الفتح في صفوى، الـ 04:00 عصرًا.

وفي القطيف، يستضيف ملعب صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية مباراتين، تجمع الأولى النور والهدى، الـ 05:30 مساءً، والثانية الخليج ومضر، الـ 08:00 مساءً.

ويتصدَّر الخليج ترتيب البطولة برصيد 12 نقطةً، متفوِّقًا بفارق الأهداف على القادسية ومضر، صاحبَي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويحتل النور والهدى المركزين الرابع والخامس برصيد ثماني نقاطٍ، يليهما الوحدة سادسًا بست نقاطٍ، ثم الفتح والمحيط سابعًا وثامنًا بأربع نقاطٍ.

ويأتي الخويلدية في المركز التاسع بنقطتين، بينما يتذيَّل الحزم الترتيب دون نقاط.