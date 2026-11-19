ألمح البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى إمكانية تعديل نظام جائزة أفضل لاعبٍ آسيوي، بما يتيح للمحترفين خارج القارة المنافسة عليها، فيما وصف قرار تأجيل كأس آسيا «السعودية 2027» بالصائب، في ظل توافق الأطراف المعنية على اتخاذه.

وفي تصريحاتٍ خاصَّةٍ لـ «الرياضية» خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2026، الخميس، قال آل خليفة: «كالعادة، نحتفل في كل عامٍ بهذه المناسبة، ونبارك للفائزين، لكنْ بالنسبة لنا الجميعُ فائز، فهذه المناسبة تجمع العائلة الكروية الآسيوية، وهذه هي القيمة الأهم، والشكر موصولٌ للجميع، ونتمنَّى التوفيق لكل المجتهدين في العام المقبل».

وحول إمكانية توسيع نطاق المنافسة على الجائزة الرئيسة لأفضل لاعبٍ آسيوي، لتشمل المحترفين خارج القارة في ظل التطور الذي تشهده الكرة الآسيوية، وازدياد عدد لاعبيها في الدوريات العالمية، أوضح: «هناك لجنةٌ مختصَّةٌ تتولى اختيار الفائزين في جميع الجوائز، ثم ترفع ترشيحاتها إلى المكتب التنفيذي، ونرحب بالأفكار والمقترحات الإعلامية وملاحظات الاتحادات الوطنية، ونسعى إلى الاستفادة منها في تطوير الحفل والجوائز، بما يواكب تطور كرة القدم الآسيوية».

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الآسيوي إدخال تغييراتٍ على الحفل خلال النسخة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى المقترحات الجديدة، وقال: «نتطلَّع إلى رؤية بعض التغييرات في العام المقبل، ونتمنَّى من الإعلاميين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم حتى نستفيد منها في تطوير الحفل خلال المرحلة المقبلة».

وفيما يتعلَّق بتأجيل كأس آسيا 2027، أبدى رئيس الاتحاد القاري دعمه للقرار، قائلًا: «أعتقد أن قرار التأجيل صائبٌ، وجاء بتوافق جميع الأطراف المعنية، سواء اللجنة المنظِّمة، أو الاتحاد الآسيوي. إذا كان التأجيل يصبُّ في مصلحة الجميع، فلماذا لا نتخذه؟ ربما يكون التأجيل فرصةً إيجابيةً، خاصَّةً مع اقتراب نهاية العام، وقد يمنحنا وقتًا إضافيًّا لتحسين الاستعدادات، سواء للمنتخبات المشاركة، أو البلد المستضيف».

واختُتم الحفل بتتويج الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس المرمى الدولي، بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2026، متفوقًا على السعوديَّين فراس البريكان وسالم الدوسري.

ويمنح الاتحاد الآسيوي جائزةً أخرى لأفضل لاعبٍ محترفٍ خارج القارة، وهي مستقلَّةٌ عن الجائزة الرئيسة. وتُوِّج بها الكوري الجنوبي لي كانج إن، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، للعام الثاني على التوالي.