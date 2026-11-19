تظاهرة ثقافية

شهد مهرجان إثنوسبورت الثقافي ضمن موسم الرياض في نسخته السابعة إقبالًا جماهيريًّا لافتًا، شاهد المنافسات التراثية، والعروض الشعبية، واستمتع بالأجواء التي تعكس ثقافات الشعوب، الخميس (المركز الإعلامي - موسم الرياض)