يكتب «كلاسيكو» فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه النصر، المقرَّر الجمعة، أول حضورٍ لمدربِين من هولندا وأستراليا في سجلَّات هذه القمة على صعيد دوري المحترفين، الذي بدأ عام 2008.

وينزل المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو ولاعبوه ضيوفًا ثقيلين على كتيبة الهولندي مارينو بوسيتش، التي عانت من تعثُّراتٍ قبل فترة التوقف الأخيرة.

و«الكلاسيكو»، المؤجَّل من الجولة التاسعة، يعيد عجلة دوري روشن السعودي إلى الدوران، بعد سكونٍ لنحو ثلاثة أسابيع.

ويخلو سجلُّ المواجهات التي جرت بين الفريقين في المسابقة من أسماءٍ تدريبيةٍ هولنديةٍ، أو أستراليةٍ، مقابل حضورٍ واضحٍ للأوروجويانيين، والبرتغاليين، والكروات، وكذلك الأرجنتينيين، والبرازيليين، والإسبان، وجنسياتٍ أخرى. ولا تغيب الأسماء السعودية، مثل صالح المحمدي، مدرب الأهلي المؤقت في فترةٍ سابقةٍ.

ووصل المدربان بوستيكوجلو وبوسيتش إلى فريقيهما خلال الصيف الماضي، الأول لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس، بطل الدوري الذي تولَّى تدريب منتخب بلاده، والثاني لتعويض الألماني ماتياس يايسله، المدرب الحالي لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتحت قيادة بوستيكوجلو، يحتل حامل اللقب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطةً، متقدمًا بسبع نقاطٍ على الأهلي، السادس برصيد 21 نقطة.