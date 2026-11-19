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جاهزية أهلاوية
2026.11.19 | 09:51 pm
خاض فريق الأهلي الأول لكرة القدم حصةً تدريبيةً، عصر الخميس، على ملعبه، أتمَّ بها استعداداته لـ «الكلاسيكو» أمام النصر، المقرَّر مساء الجمعة، والمؤجّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الأهلي)
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