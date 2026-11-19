حقق المنتخب القطري للناشئين لكرة القدم انتصارًا مثيرًا 2ـ0 على نظيره البنمي في بداية مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا «FIFA قطر 2026»، الخميس.

وانتزع أصحاب الضيافة نقاط المباراة بعد أن سجلوا هدفين في الوقت بدل الضائع وسط فرحةٍ كبيرةٍ من الجماهير الحاضرة في المدرَّجات.

وبينما كانت المباراة تتَّجه نحو التعادل السلبي على ملعب أسباير زون، حصل المنتخب القطري على ركلة جزاءٍ في الدقائق الأخيرة نتيجة عرقل ستيفن دومينجيز اللاعب ضياء الدين بنياتلة داخل منطقة الجزاء، ليتولَّى طه الناصر تنفيذ الركلة، ويودعها الشباك.

وعزَّز أصحاب الأرض تقدُّمهم في الدقيقة 95 عندما انطلق عبد الله ندياي خلف دفاع المنتخب البنمي قبل أن ينفرد بالمرمى، ويُسدِّد الكرة بقوةٍ داخل الشباك.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، حقق المنتخب اليوناني فوزًا مهمًّا على نظيره المصري 2ـ1 مستفيدًا من تفوُّقه العددي، إذ لعب المنتخب المصري بعشرة لاعبين إثر طرد دانيال تامر في منتصف الشوط الأول.

واستغلت اليونان الطرد لافتتاح التسجيل عبر كونستانتينوس سوفلاتزيس، ثم أضاف كونستانتينوس كارانيليس الهدف الثاني. ونجح زياد سويدي في تقليص الفارق لصالح المنتخب المصري، لكنَّ اليونانيين حافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وفي مباراةٍ ثالثةٍ على ملعب أسباير زون، استهلَّ منتخب موزمبيق مشاركته الأولى في مونديال الناشئين بانتصارٍ عريضٍ على الدنمارك 4ـ0 وسط تألُّق أليريو كونا بتسجيله هدفين.

ومنح خينزاني التقدُّم للمنتخب الإفريقي في الدقيقة 4 بتسديدةٍ أرضيةٍ قويةٍ، ثم نجح كونا في مضاعفة النتيجة مستغلًّا المساحة بين مدافعي المنتخب الدنماركي. وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث مستفيدًا من كرةٍ مرتدةٍ بعد اصطدام محاولة نهامبولي جونيور بالقائم.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكَّن البديل موباي من تسجيل الهدف الرابع، ليمنح موزمبيق فوزًا مهمًّا في مستهل مشواره بالبطولة.

في حين، قاد أكول أكون المنتخب الأسترالي لتحقيق فوزٍ ثمينٍ على حساب الأرجنتين 2ـ0.

وصمدت أستراليا أمام الضغط الأرجنتيني بفضل تدخُّلات حارسه تشارلي ويلسون بابس قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الثاني عندما تحوَّلت عرضية أكول أكون إلى الشباك بعد أن اصطدمت بالمدافع ألفارو جويش.

ولم يكتفِ أكون بصناعة الهدف الأول، بل وعاد ليُوقِّع على الثاني أيضًا في الدقيقة 73 بعد أن تجاوز الحارس فالنتين ريخيا، وأسكن الكرة في الشباك، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا مهمًّا.