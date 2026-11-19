خضع علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، لجلسةٍ علاجيةٍ، مساء الخميس، إثر تعرُّضه إلى إصابةٍ عضليةٍ، واكتفى الجناح عبد الرحمن العبود بتدريباتٍ خاصَّةٍ نتيجة إصابته في المعصم.

وأدى «الليوث» حصَّةً تدريبيةً عصرًا على رديف ملعب النادي، واصلوا بها الاستعداد لمواجهة أبها، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 13، أولى جولات دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف.

وغاب عن التحضيرات البليهي، الذي ارتاد العيادة الطبية للنادي، والعبود الذي خضع لتدريباتٍ خاصَّةٍ.

وحسبما أفاد النادي العاصمي، من المقرَّر خضوع البليهي لبرنامجٍ علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وفي سياق الاستعداد لمواجهة أبها، يخوض الشباب، الذي يُدرِّبه الألماني توماس ليتش، مباراةً تجريبيةً مع الفيصلي، مساء الجمعة، على رديف ملعب النادي العاصمي.

وأسفر لقاءٌ مماثلٌ، الثلاثاء على الملعب ذاته، عن فوز «الليوث» 4ـ3 على الخلود.

وقبل التوقف، جمع الفريق الأبيض 14 نقطةً من 11 جولةً، حلَّ بها في المركز العاشر.