لم يكن حفلاً على الاطلاق.. بل كان أشبه بمأتم أو مجلس عزاء، غريب أمر هذا الاتحاد لا يعرف حتى إقامة حفل جوائز بشكل لائق. لا أحد يبتسم في القاعة إلا رئيس الاتحاد الدولي.

كرة القدم وجدت للمتعة للتسلية للترفيه، لا للحزن والغم والوجوم، ولكن ما شاهدناه على الشاشة منظر فريد لا ينقصه إلا الدموع ليكتمل مشهد الكآبة والهموم.

رئيس الاتحاد يسلم الجائزة وهو «متكتف» يعقد ذراعيه متقاطعين أمام الصدر.. بينما رئيس الاتحاد الدولي كان مرحًا ومرتاحًا وهو على المسرح.

لم أستغرب خسارة فراس ولا سالم، لأن الإشارات السلبية قد وصلت لنا قبل ذلك بعدة أشهر، فمن الآن وصاعدًا سنرى وجهًا آخر للاتحاد قد لا يعجبنا.

أعتقد أن الوقت قد حان للوصول للمناصب الدولية والإقليمية في مجال كرة القدم، فالمرحلة المقبلة لا تحتمل مشاركة هامشية لممثلي السعودية في الاتحاد الدولي والآسيوي، مقبلون على تنظيم كأس العالم وآسيا ولدينا الكثير من المناسبات القادمة.

نحن بحاجة لاختيار مجموعة من الصقور التي لا تذهب للمشاركة بل للدفاع عن مصالح المملكة، فهناك حاجة لإعداد مجموعة من الشبان القادرين على الوصول لمناصب عليا لنضمن أن تُعامل منتخباتنا وأنديتنا ولاعبينا بعدالة.

لا يمكن أن يخسر فراس البريكان جائزة أفضل لاعب في آسيا أمام لاعب شاهدناه في مباراة واحدة، لا يمكن للاعب أحرز هدف الفوز في أهم بطولات آسيا أن يخسر أمام لاعب خرج فريقه من دور الـ 16.

يمكنكم الحديث عن كل المعايير والأرقام المسجلة وغير المسجلة وحتى ببند سري لا يعرفه أحد «كما نشرت صحيفة الرياضية الرائعة»، ولكن لا شيء يبرر سلب الجائزة من النجم السعودي لصالح لاعب لا نعرف حتى اسم النادي الذي يلعب له.