أحيانًا لا تكمن أهمية التصريح في المعلومة التي يكشفها فقط، بل وأيضًا في تصحيح صورةٍ، ظلَّت عالقةً في أذهان الناس، وهذا ما فعله محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عندما كشف عن وجود عشرة أنديةٍ، تخضع للرقابة المالية النشطة، وهي معلومةٌ، أعادت ترتيب كثيرٍ من الانطباعات التي سادت خلال الفترة الماضية.

طوال الأشهر الماضية، كان اسم النصر يتصدَّر الأحاديث والتكهنات الصحافية المرتبطة بالرقابة المالية حتى أصبح لدى الكثيرين انطباعٌ بأن النادي هو الوحيد الذي يخضع لهذا الإجراء، لكنْ حديثُ الجهني كشف عن أن المسألة أوسعُ من ذلك، وأن هناك عشرة أنديةٍ تعيش الوضع نفسه بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، والتصنيفات الجماهيرية.

والأهم من الرقم، هو توضيح طبيعة هذه الرقابة، فهي ليست عقوبةً، ولا تعني تجميد نشاط النادي، أو منعه من التعاقدات، وتدعيم صفوفه، وإنما إجراءٌ، يهدف إلى مساعدة الأندية في ضبط أوضاعها المالية، وتدارك المخاطر قبل أن تتحوَّل إلى أزماتٍ حقيقيةٍ. وهذا فارقٌ جوهري، ينبغي أن يفهمه الوسط الرياضي، لأن الرقابة المالية ليست انتقاصًا من قيمة النادي، وإنما حمايةٌ لمستقبله واستقراره.

ولعل الأرقام التي تحدَّث عنها الجهني بشأن تقديم الأندية الخاضعة للرقابة 650 طلبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لم يُرفَض منها سوى 4%، تُؤكِّد أن الهدف ليس إغلاق الأبواب أمام الأندية، وإنما التأكُّد من أن طموحاتها الرياضية تسير بالتوازي مع قدراتها المالية.

وبعيدًا عن تفاصيل الملف، يستحقُّ محمد الجهني وقفة تقديرٍ. هذا الشابُّ الرياضي الذي قدَّمته رابطة الدوري للمشهد التنفيذي، وظهر اليوم بصورة المسؤول الذي يعرفُ ماذا يقول، ويُدرك أهمية المعلومة وتوقيتها، ويتحدَّث بلغةٍ واضحةٍ بعيدًا عن الغموض، أو المجاملة.

نحن في حاجةٍ إلى مسؤولين شبابٍ، لا يكتفون بالجلوس خلف المكاتب، بل يخرجون إلى الإعلام لشرح القرارات، وتوضيح الحقائق، ويتعاملون مع الأسئلة والملفات الحسَّاسة بثقةٍ وهدوءٍ وشفافيةٍ، فالإدارة الرياضية الحديثة لا تقوم على إصدار اللوائح فقط، بل وتقوم على القدرة على شرحها، وإقناع الجمهور بأهدافها أيضًا.

قد لا يكون الكشف عن وجود عشرة أنديةٍ تحت الرقابة خبرًا مريحًا لبعضهم، لكنَّه بالتأكيد أفضل من استمرار التكهنات والمعلومات غير الدقيقة.

النجاح الحقيقي ليس في إخفاء المشكلات المالية، وإنما في امتلاك الشجاعة للكشف عنها ومعالجتها. ومحمد الجهني يستحقُّ الإشادة لأنه قدَّم نموذجًا للمسؤول الذي يضع المعلومة أمام الناس، ويمنح الشفافية مكانتها التي تستحقُّها في رياضتنا.