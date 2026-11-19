أتذكَّر وجوه الزملاء ممَّن رحلوا، وتمرُّ في ذاكرتي أسماءٌ، ما زالت تثري عالم «الميكروفون» والشاشة. والآن، وبعد هذا المشوار، أقول: إن أجملهم، هم الذين جمعوا المهنية والأخلاق العالية، وعملوا بإخلاصٍ، وعلَّموا بكرمٍ لا محدودٍ، ثم غادر مَن غادر منهم، وأثره الطيِّبُ لا يزالُ باقيًا في قلوب مَن عرفوه.

يمرُّ في ذاكرتي أحمد حسني كثيرًا. لم يكن عمري قد تجاوز الـ 22 عامًا عندما أصبحت زميله، وكان هو في الثلاثينيات، وقادمًا من تجاربَ إذاعيَّةٍ مختلفةٍ.

ولأنه طيب القلب، ويعيش بقلبه الصافي، أخذ يُصادق الجميع، ويعطي نصائحه لنا نحن المبتدئين، ويستمع إلينا بصبرٍ كلما سألناه عن تشكيلٍ لغوي، أو عبارةٍ ما، لكنَّ الأكثر جمالًا، هو روحه التي كانت تُحيي المكان بضحكاته، وتجعل أجواءَه أكثر ألفةً.

أنا وهو، اخترنا دون ترتيبٍ مسبقٍ أغنيةً، نغني مطلعها كلما التقينا، ثم نُسلِّم على بعضٍ بعد ترديدنا لها، لدرجة أن الزملاء كلما سمعوا الأغنية، عرفوا بأنني والأستاذ أحمد حسني قد التقينا.

كنت إذا أتيت إلى العمل وكان هو في الاستديو، أنظر إليه عبر الزجاج، فأراه يقرأ نشرة الأخبار، وحالما يلمح وجودي، يقوم بتحيتي بيديه، أو يرسل قبلةً «في الهواء» بينما هو مستمرُّ في القراءة، فأحرص على انتظاره حتى يخرج، لنردد أغنيتنا ذلك اليوم، فالعمل يبدأ بعد ترديدنا لها.

وأذكر أننا في البداية اعتمدنا مطلع أغنية «بندهلك» لمايز البياع، ثم أغنية «عواليا» لفرقة جيليانا الليبية، وهي من الفلكلور الليبي، لتتوالى بعدها الأغنيات طوال 16 عامًا. لم أتحفَّظ يومًا في حديثي معه. كان من نوع «الأخ الأكبر» الذي تفتح له قلبك، وقد بادلني هو الثقة نفسها.

وفي المرة الأخيرة عندما التقيته في دبي، كنت أطرح عليه مشروعًا إعلاميًّا صغيرًا. قال لي: «أنا كبرت يا أحمد، ومش حلاقي وقت تاني مع الشغل اللي بشتغلوا، لكن حساعدك في كل حاجة، وحجيب بديل ليّا». طبعًا رفضت، وألغيت الفكرة، فبعض الأفكار لا تنجح لأنها جيدة، بل لأن مَن ينفذها، ويشرف عليها لديه قدرةٌ وكفاءةٌ، تتسبَّبان في النجاح بعد توفيق الله.

غادرت بعد ذلك اللقاء، ولم أعلم أنه اللقاء الأخير حتى شاهدت صورته على «إكس» مع تعليقٍ عن رحيله. إلى اليوم لا أصدِّق أن أحمد حسني رحل، وكلما تذكَّرته، تساءلت في نفسي: أحمد حسني مات؟