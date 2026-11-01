في المباريات الكبرى لا تكشف التشكيلة وحدها عن نوايا المدرب، فالمباراة تتغير حين يجد المنافس طريقًا لإغلاق المساحات أو استغلالها. وفي مواجهة الأهلي والنصر الجمعة في جدة، قد تكون قدرة بوسيتش وبوستيكوجلو على تعديل أدوار اللاعبين أثناء اللعب أهم من الخطة التي تبدأ بها المواجهة.

يعتمد النصر هجوميًا على تمركز رونالدو داخل منطقة الجزاء، وتحركات فيليش بين وسط المنافس ودفاعه، بينما يوفر ماني وكومان العرض والسرعة. وعندما يستقبل فيليش الكرة بين الخطوط، يصبح أمامه خيار تمريرها إلى رونالدو أو تحويلها نحو الجناح المتقدم، لذلك يحتاج الأهلي إلى تقارب خطوطه وإغلاق زوايا التمرير، لا الاكتفاء بمراقبة لاعب واحد.

أما الأهلي، فيمتلك حلولاً مختلفة، إيفان توني يثبت قلبي الدفاع ويمنح زملاءه فرصة التقدم، وترينكاو يميل من الطرف إلى العمق، فيما يستغل جالينو سرعته خلف الظهير. ويساعد سبيرتسيان على وصل الوسط بالهجوم، ويمكن للبريكان أن يضيف جريًا مباشرًا خلف الدفاع. وتزداد خطورة الأهلي إذا تجاوز الضغط الأول للنصر بتمريرة سريعة، قبل عودة لاعبيه إلى مواقعهم.

هنا تظهر أولى معارك المدربين: هل يضغط الأهلي عاليًا ويخاطر بترك مساحة لفيليش، أم يتراجع قليلاً ويحافظ على تقارب خطوطه؟ وهل يسمح بوستيكوجلو بتقدم الظهيرين معًا، أم يؤمن أحد الجانبين خشية انطلاقات جالينو وترينكاو؟

وتمنح المباريات السابقة مؤشرًا إلى تدخل المدربين، فقد غيّر بوسيتش ثلاثة لاعبين بين شوطي مواجهة الشباب، واستعان بالبريكان أمام الغرافة، بينما أدخل بوستيكوجلو الحمدان بدلاً من أنجيلو أمام نيوم. ولا تعني هذه الأمثلة تكرار التبديلات، لكنها تكشف أهمية البحث عن وظيفة جديدة عندما تتعطل الخطة.

إذا أغلق الأهلي المساحات بين خطوطه، فقد يحتاج النصر إلى توسيع اللعب أو تغيير توقيت تحركات أجنحته. وإذا عجز الأهلي عن الخروج من الضغط، فقد يكون تعزيز الوسط أو الدفع بالبريكان قرارًا لتغيير طريقة التقدم بالكرة.

في مثل هذه المواجهات، لا يقاس التبديل باسم اللاعب الداخل، بل بالمساحة التي يفتحها، والخلل الذي يعالجه، والتوقيت الذي يُتخذ فيه. فالموهبة قد تحسم اللقطة، أما قرار المدرب فقد يصنع ظروفها.