أنقذ الجزائري رياض محرز فريق الشمال الأول لكرة القدم من الخسارة أمام الأهلي، ليخرج بالتعادل 1ـ1، الخميس، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري القطري.

وسجل محرز هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاءٍ في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وعاد الشمال، وصيف الموسم الماضي، إلى النتائج المخيبة، رافعًا بالتعادل نقاطه إلى 13 في المركز الخامس مؤقتًا، وهو الرصيد نفسه للأهلي الذي بقي سادسًا.

وكان الجزائري الآخر بغداد بونجاح تسبَّب في الركلة بعد عرقلته داخل المنطقة من قِبل المدافع المغربي أيوب عمراوي.

وفرض الشمال أفضليته مطلع اللقاء، واقترب من افتتاح النتيجة بعد كرةٍ صاروخيةٍ من محرز، ارتدَّت من العارضة عند الدقيقة 40، قبل أن يتكرَّر المشهد مع عمر علي بتسديدةٍ مماثلةٍ «54».

وتقدَّم الأهلي في النتيجة عندما نال ركلة جزاءٍ، تمَّ احتسابها بعد عرقلة أحمد سهيل، مدافع الشمال، مهاجمه الإسباني إيريك إكسبوسيتو الذي تكفَّل بتنفيذ الركلة «74».

وشهدت المباراة طرد الجزائري نسيم بن عيسى، مدافع الشمال، نتيجة عرقلته إسماعيل محمد، لاعب الأهلي، المنفرد بالمرمى «90+2».