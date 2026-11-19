ماتوس يخلف أوليفيرا في ستراسبورج
باريس ـ رويترز 2026.11.19 | 11:11 pm
أعلن نادي ستراسبورج، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عن تعيين فيتور ماتوس مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا لهوجو أوليفيرا.
ينضم ماتوس إلى ستراسبورج قادمًا من سوانزي سيتي، حيث تولى تدريب النادي الويلزي منذ نوفمبر 2025، وقاد انتفاضة الفريق لينقله من المركز 20 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز 11.
وسبق لماتوس العمل مدربًا لتطوير المواهب في نادي ليفربول.
وكان ستراسبورج قد أعلن في وقت سابق انفصاله عن مدربه هوجو أوليفيرا بعد أربعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.