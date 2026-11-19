أعلن نادي ​ستراسبورج، المنافس في دوري ‌الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عن تعيين فيتور ​ماتوس مدربًا جديدًا ​للفريق، خلفًا لهوجو أوليفيرا.

ينضم ماتوس إلى ​ستراسبورج قادمًا من سوانزي ​سيتي، حيث تولى تدريب النادي الويلزي منذ نوفمبر 2025، وقاد انتفاضة الفريق ​لينقله من المركز 20 في دوري ‌الدرجة ⁠الثانية الإنجليزي إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز 11.

وسبق لماتوس العمل مدربًا ​لتطوير ​المواهب ⁠في نادي ليفربول.

وكان ستراسبورج قد أعلن ​في وقت سابق انفصاله عن مدربه هوجو أوليفيرا بعد أربعة ⁠أشهر ​فقط من توليه ​المسؤولية.