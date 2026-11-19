تنطلق منافسات بطولة السعودية تويوتا كارتنج 2026، الجمعة، على حلبة كورنيش جدة للكارتينج، وسط مشاركة 80 متسابقًا ومتسابقة تأهلوا عبر ثلاث جولات تأهيلية جرت في الرياض وجدة والدمام، واختُتمت بالجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات في الدمام، لتتحدد قائمة المشاركين الذين سيخوضون منافسات الحسم في حلبة كورنيش جدة للكارتنج.

وطبقًا للاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، يتنافس المشاركون على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، في سباقات تحدد أبطال بطولة السعودية تويوتا كارتنج 2026، وتكتسب منافسات جدة أهمية خاصة باعتبارها المحطة الفاصلة في مشوار البطولة، حيث تُحسم خلالها المراكز النهائية وألقاب الموسم، وسط تطلع المتأهلين إلى إنهاء مشاركتهم بأفضل نتيجة ممكنة والصعود إلى منصات التتويج.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرامية إلى تطوير رياضة المحركات في السعودية، ودعم المواهب الوطنية وصقل قدراتها، من خلال توفير بيئة تنافسية منظمة تُسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز الخبرات لدى المشاركين. كما يواصل الاتحاد، من خلال برامج بطولات المحلية، العمل على توسيع فرص المشاركة في رياضة المحركات، وترسيخ معايير السلامة والتنظيم، بما يدعم نمو الرياضة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.

والبطولة تنظم بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.