انطلقت فعاليات «مهرجان اثنوسبورت الثقافي» في منطقة المربع الجديد بالعاصمة الرياض، مساء الخميس، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ونجم الدين بلال أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للاثنوسبورت.

وتُعد هذه أول نسخة من المهرجان تنظم خارج تركيا ويستضيفها «موسم الرياض»، بمشاركة أكثر من 18 دولة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، وسط حضور عدد من ممثلي الدول والاتحادات الرياضية، وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.

ورحب آل الشيخ بالضيوف، وفي مقدمتهم نجم الدين بلال أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للاثنوسبورت، وضيوف المهرجان، معربًا عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لقطاع الترفيه وموسم الرياض.

وقال: «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو سيدي وقائدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائدنا الملهم وعرّاب الرؤية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه وموسم الرياض».

وأعرب رئيس هيئة الترفيه عن سعادته باستضافة «مهرجان اثنوسبورت الثقافي» للمرة الأولى خارج تركيا، في حدث دولي يجمع الشعوب ويحتفي بموروثها الرياضي والثقافي.

وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض يواصل في نسخته السابعة مسيرته في استقطاب الفعاليات العالمية وتقديم تجارب متنوعة، مشيرًا إلى أن الموسم يحرص منذ انطلاقه عام 2019 على تنويع محتواه في مختلف المجالات، وأن استضافة المهرجان تأتي امتدادًا لهذا التوجه، بمشاركة أكثر من 18 دولة شقيقة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، في احتفال يعكس ثراء تراث الشعوب وتنوع ثقافاتها.

وتطرق إلى الشراكة مع الاتحاد العالمي للاثنوسبورت، موضحًا أن التعاون بين الجانبين أُعلن عنه في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر الماضي، وأن استضافة المهرجان اليوم في الرياض تمثل ثمرة لهذا التعاون على أرض الرياض.

كما أعرب عن شكره لرئيس الاتحاد العالمي للاثنوسبورت، بلال أردوغان، على جهوده وتعاونه، وما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة القائمة بين الجانبين، التي ستتواصل العام المقبل من خلال رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان المقررة في إسطنبول عام 2027.

كما عبر في كلمته عن تطلعه إلى أن تشكل استضافة الرياض لهذا الحدث بداية لمزيد من التعاون مع الاتحاد العالمي للاثنوسبورت، بما يسهم في التعريف بالرياضات التقليدية والمحافظة على إرثها، ونقله إلى الأجيال القادمة.

من جانبه، استهل نجم الدين بلال أردوغان كلمته بتوجيه التحية إلى معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وضيوف المهرجان من الرياضيين والفنانين والمثقفين، ناقلًا إليهم تحيات الشعب التركي، وتحيات فخامة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، معربًا عن سعادته بتنظيم «مهرجان اثنوسبورت الثقافي» للمرة الأولى في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ولقاء المشاركين والضيوف في العاصمة الرياض.

وأكد أردوغان أن استضافة السعودية للمهرجان تمثل سابقة جديدة في مسيرة الاتحاد العالمي للاثنوسبورت، مشيرًا إلى أن العلاقات الأخوية بين السعودية وتركيا تستند إلى الإيمان والتاريخ المشتركين، والروابط المتينة التي تجمع الشعبين، وأن الرياضات التقليدية تشكل إحدى الوسائل التي تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز التواصل بينها.

وأوضح أن الاتحاد طالما تطلع إلى نقل تجربة «مهرجان اثنوسبورت الثقافي» إلى مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكمل المهرجان دورته الثامنة في مدينة إسطنبول، مؤكدًا أن استضافة الرياض تمثل تحقيقًا لأحد تلك الطموحات، بفضل ما حظي به المهرجان من دعم وحفاوة استقبال في السعودية.

وأعرب رئيس الاتحاد العالمي للاثنوسبورت عن شكره وتقديره لقيادة السعودية والجهات المعنية على استضافة المهرجان، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتركي آل الشيخ، مثمنًا تعاون فريق موسم الرياض، وجهود جميع من أسهموا في الإعداد لهذا الحدث وتنظيمه.

وأشار أردوغان إلى أن الاتحاد العالمي لاثنوسبورت يضم حاليًا 56 مؤسسة عضوًا من 34 دولة موزعة على خمس قارات، ويعمل بالتعاون مع أعضائه على إحياء الرياضات والألعاب التقليدية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، إلى جانب جمع المشاركين من مختلف الدول في ساحة واحدة، بما يعزز قيم الصداقة والسلام والتضامن بين الشعوب.

وبيّن أن المهرجان يستضيف في الرياض مئات المشاركين القادمين من مختلف أنحاء العالم، لإحياء موروثهم الثقافي ومشاركة تقاليدهم مع الآخرين، مؤكدًا أن الفعاليات صُممت لتناسب الأطفال والشباب والنساء ومختلف الفئات العمرية، من خلال برنامج يجمع الرياضات والألعاب التقليدية والفنون والحرف اليدوية والمأكولات المتنوعة، التي تمثل في مجموعها جوانب من الإرث الإنساني المشترك الذي تناقلته الأجيال في مختلف البلدان.

ولفت إلى أن اجتماع هذه الثقافات في الرياض يتيح للمشاركين والزوار فرصة الاستماع إلى حكايات الشعوب والتعرف عن قرب على تقاليدها المتنوعة، مشددًا على أهمية المحافظة على الجذور الثقافية والروابط التاريخية التي تجمع المجتمعات.

وتطرق أردوغان إلى المكانة التي تحتلها رياضات المصارعة وركوب الخيل والرماية في الموروث الإسلامي، مشيرًا إلى ارتباطها بسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي أُرسل رحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن النبي الكريم مارس المصارعة وحث على ركوب الخيل والرماية، وأن المحافظة على هذا الإرث تمثل امتدادًا للقيم والتقاليد التي توارثتها الأجيال.

وشدد على أهمية العودة إلى الجذور وتعزيز القواسم المشتركة بين الشعوب، وتوثيق الروابط بينها من خلال ترسيخ قيم الاحترام والتضامن والسلام والاهتمام بالتقاليد، مشيدًا بما لمسه في الرياض من مستوى متميز في التنظيم وكرم الضيافة، وعدّ ذلك دليلًا على الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد أيام المهرجان العشرة صناعة ذكريات وتجارب لا تُنسى للمشاركين والزوار، مؤكدًا ثقته بأن التعاون القائم بين الجانبين سيسهم في تقديم حدث تاريخي يجمع تقاليد العالم ورياضاته وثقافاته المتنوعة في مكان واحد.

كما عبّر عن أمله في أن يسهم «مهرجان اثنوسبورت الثقافي» في تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في المحافظة على الرياضات التقليدية ونشر ثقافتها.

واختتم أردوغان كلمته بتجديد شكره لجميع القائمين على إعداد المهرجان وتنظيمه، وللرياضيين والفنانين والحرفيين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمهاراتهم وخبراتهم، متمنيًا لموسم الرياض دوام النجاح والتوفيق، ومعربًا عن تقديره لجميع الحضور ومشاركتهم في هذه المناسبة.

إلى ذلك، شهد حفل الافتتاح تقديم عرض فني واستعراضي رئيسي بدأ بدخول الفرق المشاركة يتقدمهم المشاركين من السعودية، حيث جسّد العرض الموروث الرياضي والثقافي للشعوب من خلال لوحات استعراضية استحضرت تاريخ الرياضات التقليدية وما ارتبط بها من مهارات وفنون توارثتها الأجيال، في مشاهد جمعت بين الأداء الفني والعناصر التراثية، وعكست التنوع الثقافي الذي يحتفي به المهرجان، وسط تصفيق وإعجاب الحضور من ضيوف الحفل وممثلي الدول المشاركة.

وسبقت مراسم الافتتاح جولة تفقدية في أرجاء المهرجان، للاطلاع على مرافقه ومناطقه المختلفة، وما يقدمه من تجارب رياضية وثقافية وتراثية تستحضر الموروث الشعبي للدول المشاركة.

ويقدم «مهرجان اثنوسبورت الثقافي»، الذي تستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر الجاري، تجربة تجمع المنافسات الرياضية التقليدية والعروض الثقافية والفنون الشعبية، بمشاركة مئات الرياضيين والفنانين والحرفيين القادمين من مختلف دول العالم، بهدف التعريف بالموروث الرياضي والثقافي للشعوب والمحافظة عليه.

وتشمل فعاليات المهرجان أنواعًا من المصارعة التقليدية، والفروسية والرماية بالقوس، إلى جانب الألعاب الشعبية والذهنية، وورش الحرف اليدوية والعروض الفلكلورية، فضلًا عن مساحات تفاعلية مخصصة للأطفال والعائلات، تتيح للزوار التعرف على الرياضات التقليدية وممارستها.

ويستقبل المهرجان زواره يوميًا من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل، في منطقة المربع الجديد بمدينة الرياض، فيما تتوفر التذاكر عبر منصة «ويبوك»، ليضيف المهرجان إلى فعاليات موسم الرياض تجربة دولية تجمع الرياضة والتراث والثقافة في وجهة واحدة.