تجمع ليالي شهر نوفمبر مجددًا وللمرة الرابعة بين فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الأهلي في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

ويعود الدوري بعد توقف لنحو 3 أسابيع، وتُستهل مبارياته الجمعة في جدة بالكلاسيكو، المؤجل من الجولة التاسعة، التي لُعِبت منتصف الشهر الماضي.

وتواجه الفريقان، خلال نوفمبر، ثلاث مراتٍ سابقة ضمن الدوري، الذي انطلق بموسم 2008- 2009.

الأولى تعود إلى النصف الأول من موسمه الثاني، تحديدًا الجولة التاسعة، وأسفرت عن تعادل مثير في سهرة كروية عامرة بالأهداف والتقلبات، أنهى الأهلي شوطها الأول متقدمًا بثلاثية، فانتفض النصر في الثاني وأحرز العدد ذاته من الأهداف خاطفًا، في 21 نوفمبر، نقطة بدت بعيدة المنال بين الشوطين. ويعود الفضل في هذه العودة إلى الأرجنتيني فيكتور فيجاروا، الذي أحرز هدفين، وريان بلال صاحب الهدف الثاني. وكان الأهلاويون قد تسيدوا أمام جماهيرهم قبل الاستراحة، على وقع أهداف حسن الراهب، والأرجنتيني خافيير توليدو، وصاحب العبد الله.

بعد 9 أعوام، لُعِب كلاسيكو الدور الأول بين الفريقين في 3 نوفمبر 2018، وشهِد الفوز الأهلاوي 2-0 في الرياض بهدفي السوري عمر السومة وديجانيني تفاريس، لاعب الرأس الأخضر.

في تلك الليلة، حشد «الأصفر» أسلحته، بعد صيف حافل بالصفقات الأجنبية، وهيأ نفسه لإسقاط منافسه، في الجولة الثامنة، مراهنًا على نجومٍ مثل المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو دي باولا. لكن الضيف أطال أمد التعادل السلبي، ثم اقتنص هدفين في الربع ساعة الأخيرة، ثانيهما من ركلة جزاءٍ سددها ديجانيني.

الرد في نوفمبر بالذات أتى بعد 3 أعوام، خلال الجولة الـ 13 من دوري 2021- 2022، وبتألق لافت للبرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني قاد بهما الضيف الأصفر إلى الفوز 2-1 على الأهلي، الذي جاء هدفه متأخرًا عبر المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي.