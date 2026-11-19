أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الخميس، تأييده ودعمه لترشح جياني إنفانتينو ​لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» لولاية جديدة تبدأ ‌من 2027.

وستجرى الانتخابات في مارس المقبل، وستكون المرة الأولى التي يواجه فيها إنفانتينو منافسًا بعد إعادة انتخابه بالتزكية عام 2023.

وقال «فيفا» عبر موقعه الرسمي الخميس إن محاولة إعادة انتخاب الرئيس الحالي إنفانتينو ستواجه منافسة ​من رئيسي الاتحادين الفرنسي والياباني، فيليب ديالو وكوزو تاشيما.