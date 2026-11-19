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النصر في جدة
2026.11.19 | 11:24 pm
وصل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى جدة مساء الخميس قادمًا من الرياض، لخوض مباراة الأهلي، في الكلاسيكو المرتقب المؤجّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
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