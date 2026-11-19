النصر في جدة

وصل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى جدة مساء الخميس قادمًا من الرياض، لخوض مباراة الأهلي، في الكلاسيكو المرتقب المؤجّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)