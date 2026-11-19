يدرس الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، استبعاد الفرنسي محمد سيماكان من قائمة مواجهة الأهلي، الجمعة، ضمن دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المدرب يتَّجه إلى ضم ثمانية لاعبين أجانب إلى القائمة، هم البرازيليان بينتو وأنجيلو، والإسباني إينيجو مارتينيز، والبرتغاليون سامو كوستا، وجواو فيليش، وكريستيانو رونالدو، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني.

وبيَّنت أن بوستيكوجلو سيحسم خلال الاجتماع الفني، الجمعة، أسماء الأجانب الثمانية في قائمة المباراة، فيما يبقى سيماكان الأقرب إلى الاستبعاد. وفي الجانب الأهلاوي، تأكَّد غياب صالح أبو الشامات عن «الكلاسيكو»، بينما شارك الروماني سيباستيان في التدريبات دون أن يبلغ كامل جاهزيته.

ويكتفي الأهلي بتجمُّع لاعبيه في فندق «ريكسوس» يوم المباراة دون تنظيم معسكر مغلق.

ويتَّجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، إلى استبعاد الأوكراني أرتيم عن «الكلاسيكو».

ويحتل النصر، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطةً، متقدِّمًا بسبع نقاطٍ على الأهلي، السادس برصيد 21 نقطة.