شكَّلت إدارة شركة نادي الاتحاد لجنةً خاصَّةً للإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، التي تحلُّ 26 ديسمبر 2027، إذ تمَّ تأسيسه في جدة عام 1927، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أُسنِدَت رئاسة اللجنة إلى محمد كتوعة، الرئيس التنفيذي للقسم التجاري في النادي، وستضمُّ في عضويتها كلًّا من ماجد بافقيه، من القسم التجاري، وعدنان سلامة، من إدارة المشروعات، ومحمد سلامة، من المركز الإعلامي، وريم منفلوطي، من إدارة التسويق.

وتتولَّى اللجنة الإشراف على أعمال التخطيط والتنسيق والتحضير لبرامج وفعاليات المئوية، بما يعكس القيمة التاريخية للنادي، ويبرز محطاته وإنجازاته على مدار قرنٍ كاملٍ، مع التركيز على تقديم تجربةٍ استثنائيةٍ لجماهير الاتحاد ومحبيه الذين شكَّلوا ركيزةً أساسيةً في مسيرته منذ التأسيس.

وفي إطار التحضيرات لهذه المناسبة التاريخية، استعان نادي الاتحاد بشركة بيور الرياضية لتقديم الخدمات الاستشارية المتخصِّصة، والدعم المهني لأعمال اللجنة، والاستفادة من خبراتها في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المشروعات والفعاليات الرياضية.