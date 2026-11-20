تأهل فريق المقاولون العرب الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية ​بكأس مصر، بعد الفوز بركلات الترجيح 5-3 على القناة، عقب مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، الخميس.

وسيواجه المقاولون الفائز من مباراة الأهلي والسويس بتروجت في الدور المقبل.

وافتتح محمد عمار التسجيل ‌للمقاولون العرب عند الدقيقة 19، بعدما ​ارتطمت ‌كرة ⁠مررها ​داخل منطقة ⁠الجزاء بجسد أحد المدافعين وسكنت الشباك.

ثم أحرز حازم أبو سنة هدف التعادل للقناة من ضربة رأس عند الدقيقة 80.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، حيث نجح لاعبو ⁠المقاولون الخمسة في التسجيل، ‌في حين سجل ‌القناة ثلاث ركلات وأهدر إبراهيم ​سامي ركلة ‌للقناة.

وفي مباراة ثانية، تأهل المصري البورسعيدي إلى الدور ذاته بعد فوزه 3-0 على بترول أسيوط.

وسينتظر المصري الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي لتحديد ‌منافسه في الدور المقبل.

افتتح المصري التسجيل في الدقيقة 21 عبر ⁠منذر ⁠طمين من ركلة جزاء.

ثم ضاعف عبد الله زياني النتيجة بعد تمريرة من محمد الشامي سدد من خلالها كرة سكنت على يسار حارس مرمى بترول أسيوط قبل الاستراحة.

وعزز خير الدين طوال تقدم المصري بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر تسديدة من ​داخل منطقة ​الجزاء.