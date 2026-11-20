أعدّ الجهاز اللياقي في نادي القادسية برنامج تأهيلٍ لياقيّ لتسريع عودة الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المباريات، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية الأخيرة وغيابه، رغمًا عن ذلك، عن المباراة التجريبية ضد الرفاع البحريني الأربعاء.

وتغلّب القادسية على ضيفه الرفاع 4-2، في ملعب «أرامكو» الجديد بمدينة الخبر. ومنح الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، اللاعبين إجازةً الخميس.

وتعرّض ريتيجي إلى إصابة عضلية في الفخذ قبل الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وعاد أخيرًا إلى لمس الكرة، والتدرّب مع زملائه، بعد فترة علاج وتأهيل.

وأفادت المصادر بتصميم الجهاز اللياقي برنامجًا خاصًا للإيطالي، ينفذه خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تسريع إيصاله إلى درجة الجاهزية البدنية المطلوبة، وبالتالي العودة إلى المباريات.

ويستهلّ القادسية مبارياته، بعد فترة التوقف، بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء في دبي، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. بعدها بيومين، يلعب ضد الفيحاء، الجمعة في الخبر، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ولعِب ريتيجي 15 من مباريات فريقه الموسم الجاري، وأحرز 10 أهدافٍ وصنع اثنين.