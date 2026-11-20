تشهد مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مع ضيفه النصر، في القمة «المؤجلة» من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، تحديًا جانبيًا بين اثنين من أفضل الهدافين على مستوى الدوري في المواسم الأخيرة، إذ يحمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الأسطوري ، شارة قيادة النصر في هذه القمة، ويقابله الإنجليزي إيفان توني، عاشق الشباك في القائمة الأهلاوية، ويجمعهما مجموعة من أفضل المعدلات والإحصاءات التهديفية في «روشن».

ومنذ انتقاله إلى الملاعب السعودية في يناير 2023، يتصدر رونالدو ترتيب أفضل الهدافين في دوري «روشن»، بتسجيله 110 أهداف في 117 مباراة، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه في الفترة الزمنية نفسها، والمفارقة أن توني يأتي ثانيًا خلف رونالدو، ولو أن المهاجم الإنجليزي انضم إلى الفريق الأهلاوي في أغسطس 2024، أي بعد موسم ونصف الموسم من تاريخ انتقال رونالدو إلى النصر.

ويحتل عبد الرزاق حمد الله المركز الثالث، من ناحية عدد الأهداف دوريًا منذ يناير 2023، وبواقع 63 هدفًا سجلها بقمصان الاتحاد والشباب والتعاون، فيما يأتي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، رابعًا في الترتيب، برصيد 59 هدفًا.

وعلى جانب آخر، يُعدّ توني الهداف الأفضل في «روشن» خلال الفترة التي تلت انتقاله إلى الأهلي، أي منذ 31 أغسطس 2024 وحتى يومنا هذا، إذ سجل 68 هدفًا في 71 مباراة، فيما يحتلّ رونالدو المركز الثاني، خلال هذه الفترة، برصيد 59 هدفًا، مناصفة مع كينيونيس.

ومقارنة بجميع اللاعبين الناشطين حاليًا في دوري «روشن»، والذين سبق لهم أن سجلوا أكثر من 10 أهداف، يملك توني المعدل التهديفي الأعلى، وبواقع هدف كل 90 دقيقة، يليه رونالدو بمعدل هدف كل 92 دقيقة، ثم حمد الله ثالثًا مع هدف كل 100 دقيقة، وكينيونيس رابعًا بمعدل هدف كل 105 دقائق.

وطبع هذا الثنائي بصمة تهديفية أمام عدد كبير من أندية الدوري، إذ وصل رونالدو إلى شباك 25 منافسًا مختلفًا، وباستطاعته إضافة منافس جديد إلى القائمة إن وصل إلى شباك الفيصلي في الموسم الجاري، فيما سجل توني هدفًا واحدًا على الأقل أمام 19 منافسًا مختلفًا، مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى 21، إن سجل أمام الدرعية والفيصلي في الجولات التالية.

ونجح رونالدو في اصطياد شباك 52 حارس مرمى مختلفًا خلال مشواره في دوري «روشن»، وسجل 5 أهداف أمام 4 حراس كانوا ضحيته المفضلة، وهم فيكتور براجا حارس الطائي والنجمة السابق، وجيكوب ريني حارس الفتح السابق، وعبد القدوس عطية في مباريات أمام الوحدة والتعاون، بالإضافة إلى ميلان بوريان حارس الرياض، كما سجل 4 أهداف أمام إدوارد ميندي، حارس الأهلي.

ومن ناحيته، سجل توني أهدافًا أمام 30 حارسًا مختلفًا في مبارياته الـ 68 بدوري «روشن»، وعلى رأسهم كوين كاستيلز حارس القادسية، وياسين بونو حارس الهلال، وميلان بوريان حارس الرياض، وبرصيد 5 أهداف في شباك كل منهم، كما سجل 4 أهداف أمام نواف العقيدي في مباريات أمام الفتح والنصر، ومثلها أمام ماريك روداك حارس الاتفاق.