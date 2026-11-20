قطع المالي محمد دومبيا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، شوطًا كبيرًا في طريق العودة من الإصابة وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ورجح المصدر عودة دومبيا التدريجية إلى التدريبات الجماعية، بعد نحو 6 أسابيع، وفق استجابته للبرنامج التأهيلي.

وتعرض دومبيا لإصابة بقطع الرباط الصليبي خلال مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الموسم الماضي.

ومنذ التعاقد معه قادمًا من نادي رويال أنتوريب البلجيكي صيف 2025، لعب دومبيا مع الاتحاد 24 مباراة، سجل هدفين، وصنع ستة.