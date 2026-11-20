يؤدي سلطان الغنام، نادر الشراري، أيمن يحيى، راغد النجار ومبارك البوعينين، خماسي فريق النصر الأول لكرة القدم، جلسات علاجية وتأهيلية، الجمعة، في الرياض تستمر 3 ساعات، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في القطب العاصمي بقيادة البرتغالي كارلوس ميجيل، خصص برنامجًا علاجيًا من الـ 02:00 ظهرًا حتى الـ 05:00 مساءً.

وكان الغنام أنهى المرحلتين الأولى والثانية، عقب إجرائه عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي، في الدوحة.

ويعاني المدافع نادر الشراري وأيمن يحيى متوسط الميدان من العضلة الخلفية أبعدتهما عن مواجهة الأهلي، مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن «مؤجلة» الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويتعافى الحارسان راغد النجار ومبارك البوعينين من إصابة الرباط الصليبي.