يملك فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، فرصة الانفراد بالصدارة ولو مؤقتًا، وذلك عندما يستضيف كولن، الجمعة، في افتتاحية الجولة العاشرة من منافسات «البوندسليجا».

ويتصدر البايرن الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، غريمه، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن في الدوري الألماني، وانتهت القمة بينهما في المرحلة الثامنة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2ـ2، وكان الثالث لهما مقابل 6 انتصارات.

ويأمل النادي البافاري الذي استعاد خدمات البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب الفريق، العائد إلى التدريبات أخيرًا، بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بالتهاب السحايا، في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث أمام فريق يمر بفترة صعبة وقد تدفعه هزيمة جديدة إلى التراجع نحو المراكز الثلاثة الأخيرة.

وعلى الرغم من غياب كومباني، قدم بايرن ميونيخ مستويات قوية، إذ يُعد الوحيد بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي خسارة في كافة المسابقات الموسم الجاري «11 فوزًا و5 تعادلات».

ويسجل العملاق البافاري معدلًا مرتفعًا في هز الشباك على أرضه في الدوري، يبلغ خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

كما أحرز البايرن 20 هدفًا في آخر 6 مباريات استضاف فيها كولن في الدوري «5 انتصارات وتعادل واحد».

وبعد المباراة، سيسافر لاعبو البايرن إلى فرنسا لمواجهة ليل، في الجولة الخامسة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يمني كولن الذي لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ولم يسجل خلالها سوى هدفين فقط «تعادلان وهزيمتان»، النفس بالاستفادة من فترة التوقف الدولية لتصحيح المسار، لكن نتائجه خارج ملعبه لا تبعث على التفاؤل، إذ يعادل النادي رقمه القياسي السلبي بعدم الفوز في 17 مباراة متتالية خارج أرضه في «البوندسليجا» «7 تعادلات و10 هزائم».