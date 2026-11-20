اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجزء الثالث من دورة المدربين المحترفين PRO للرخصة الآسيوية، بمشاركة 24 مدربًا سعوديًا في الرياض.

واستهدفت الدورة بحسب موقع الاتحاد السعودي التي تمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، قدمها المحاضر الفرنسي فرانك ثيلفر، وذلك عبر محاضرات واختبارات نظرية وتطبيقية.

وأضاف المحاضر فرانك ثيفلر أن المستوى الفني للدارسين في تصاعد بعد تطبيق المنهجية الفنية الجديدة والتي تركز على المعايشة والتطبيقات العملية بين الأجزاء، كما تقدم لجامعة اليمامة بالشكر الجزيل على تهيئة كافة سبل نجاح الدورة.

واختتم فرانك حديثه بالشكر للدارسين على حضورهم وتفاعلهم أثناء الدورة.

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التطويري الذي وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف تأهيل المدربين في كافة التخصصات.