تُفتح أبواب ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند الـ 04:30 عصر الجمعة، أي قبل أربع ساعات من صافرة بداية مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم والنصر «المؤجلة» من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي المدينة الرياضية خصصوا البوابة الخارجية الأولى لكبار الشخصيات، بينما البوابة الخارجية الثانية لحافلات الفريقين والإعلاميين وحاملي التذاكر الذهبية والفضية.

أما البوابات الداخلية فستكون على النحو التالي: البوابة رقم 1 لجمهور النصر، والبوابة رقم 3 لجمهور الأهلي، فيما تُفتح البوابات 2 و4 و5 و6 لجمهور الفريقين معًا.

ويدخل فريق المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو المباراة برصيد 28 نقطة، تضعه ثالثًا في جدول الترتيب، مقابل 21 لفريق الهولندي مارينو بوسيتش، الذي يحتل المركز السادس.