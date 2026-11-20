تضاءلت فرصة لحاق خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بمواجهة الهلال 28 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر عينه، أن الغنام لم ينتظم حتى الخميس في التدريبات الجماعية، ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منفرد، بعد أن أزال جبيرة تثبيت الكتف قبل يومين فقط.

وكان اللاعب الدولي قد تعرض لإصابة في الكتف إثر سقوطه خلال مواجهة فريقه أمام التعاون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري، ما استدعى خروجه من الملعب وتثبيت يده بجبيرة طبية، واستبعاده لاحقًا من قائمة المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وغاب الغنام عن صفوف «فارس الدهناء» طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية منذ تعرضه للإصابة، حيث قدّر الجهاز الطبي حاجته لفترة تعافٍ تمتد لنحو شهر قبل العودة الكاملة للملاعب.

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة معنوية باستعداد الثنائي الهجومي السويدي جوردان لارسون والفرنسي موسى ديمبيلي، للعودة الكاملة والمشاركة مع الفريق بعد إنهائهما برنامجهما التأهيلي.