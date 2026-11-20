ينتظم مصعب الجوير، عبد الله السالم، محمد أبو الشامات، الهولندي تيجاني رايندرز والمكسيكي خوليان كينيونيس، خماسي فريق القادسية الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، الجمعة، عقب فراغهم من الاستحقاقات الدولية مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، سيفتح، الجمعة، ملف مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة المقررة، الثلاثاء المقبل، في دبي.

ويخوض القادسية المواجهة القارية وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وعلى الصعيد المحلي، يستعد الفريق لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

ويحتل القادسية المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، متساويًا مع النصر صاحب المركز الثالث ومتأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر.