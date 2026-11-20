كشف الياباني كوزو تاشيما، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، عن استبعاده فكرة الانسحاب من سباق الرئاسة في هذه المرحلة، لإفساح المجال أمام الفرنسي فيليب ديالو، في مواجهة مباشرة مع السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الياباني، في تصريحات صحافية: «سأتحدث مع أشخاص كثيرين مختلفين، وبما أن السيد ديالو شخص يتمتع بخبرة كبيرة في الحوكمة والإدارة، فإنني أنوي العمل معه عن قرب، لكني في هذه المرحلة لا أفكر في الانسحاب».

وسبق وأن أشار ديالو إلى أنه يرغب في إجراء محادثات مع تاشيما بهدف توحيد القوى لإزاحة إنفانتينو عن رئاسة «فيفا».

وأوضح تاشيما أنه لم يعلم بانضمام ديالو إلى السباق إلا في وقت متأخر، ولم يتحدث إليه مباشرة، مضيفًا: «لا أنظر إلى فيليب ديالو بوصفه منافسًا، أريد فقط أن أغير «فيفا»، أعتقد أنه شخص سيقاتل في الاتجاه نفسه تقريبًا الذي أقاتل فيه، بهذا المعنى أشعر بالحماسة لأن شخصًا مثله دخل السباق».

وشدد تاشيما، صاحب الـ69 عامًا، والعضو في مجلس «فيفا» على نيته استعادة الثقة في الهيئة الكروية، وجعل الشفافية والنزاهة سمتي حملته، مكملًا: «إنفانتينو فعل بعض الأشياء العظيمة منذ توليه الرئاسة 2016، لكن الأحداث المحيطة بكأس العالم هذا العام أقنعتني أن الوقت حان للتغيير، لم أدخل السباق فقط لأنني أريد أن أصبح رئيسًا لـ«فيفا»، قررت الترشح على أساس أن تولي الرئاسة هو الطريقة الأكثر فاعلية لتحسين الاتحاد».

وتابع المرشح الياباني: «سعيد بالعمل بعيدًا عن الأضواء، لست متأكدًا من أن رئيس «فيفا» يجب أن يكون الشخص الذي يتصدر الأضواء، أعتقد أن من يجب أن يكونوا الأكثر ظهورًا هم اللاعبون والحكام والفرق، هؤلاء هم الذين يجب أن يبرزوا، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل المنظمة ليتمكنوا من ذلك».

وسبق لتاشيما أن كان رئيسًا للاتحاد الياباني من 2016 إلى 2024، وهو الآن رئيسه الفخري.

وتعهد تاشيما باستعادة «النزاهة» من طرف الهيئة المنظمة لكرة القدم العالمية، وهو أحد ثلاثة أسماء على بطاقة الاقتراع في انتخابات مارس 2027، إلى جانب إنفانتينو، الرئيس الحالي، وديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة.

وواجه إنفانتينو انتقادات بسبب خطته الملغاة للسماح بالاستثمار الخاص في كأس العالم.

ويحظى ديالو بدعم أوروبا ويُعد المرشح الأكثر ترجيحًا لإزاحة إنفانتينو.